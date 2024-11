„Žalgirio" atradimu tapusio Giedraičio karjeros vingiai: išskirtinumai matėsi dar ankstyvame amžiuje

20 naudingumo balų Eurolygos rungtynėse išvykoje prieš Bolonijos „Virtus“ bei 23 naudingumo balai išvykos rungtynėse prieš Milano klubą. Daugiausia iš visų žalgiriečių.

Solidus žaidimas ne tik gynyboje, bet ir puolime bei augantis komandos trenerių štabo pasitikėjimas.

Vargu, ar kas nors drąsiai būtų prognozavęs, kad būtent taip šiame sezone gali atrodyti D. Giedraitis. Tačiau tai yra realybė.

REKLAMA

REKLAMA

24-erių krepšininkui didžiausi karjeros metai, ko gero, dar tik prieš akis, tačiau panašu, kad šis sezonas jam gali tapti dar vienu dideliu lūžiu.

REKLAMA

Svarbių sprendimų bei milžiniško noro tobulėti D. Giedraičiui netrūko ir praeityje, tad portalas tv3.lt nusprendė pasižvalgyti, kaip krepšininko karjera klostėsi anksčiau.

Išskirtinumas matėsi dar nuo ankstyvos jaunystės

Sporte, kaip ir visose kitose srityse, talentu arba gimstama, arba tokiu tampama per labai sunkų darbą.

D. Giedraitis gimė Vilniuje, kur praleido ir daug savo paauglystės. Krepšinio pagrindų mokėsi tuometinėje Šarūno Marčiulionio akademijoje.

REKLAMA

REKLAMA

Portalas tv3.lt susisiekė su vienu iš pirmųjų krepšininko trenerių, dabartiniu Vilniaus „Kibirkšties“ strategu Egidijumi Ženevičiumi bei šio paklausė, ar talentas pas D. Giedraitį matėsi jau nuo pirmųjų žingsnių krepšinyje.

„Dovydas jau ankstyvame amžiuje buvo vienas iš tokių, kuriame galima pastebėti krepšiniui svarbias savybes. Sprendimo priėmimai, žaidimo skaitymas ir t.t. Jis tokiais dalykais labai išsiskyrė. Ir nebūtinai krepšinyje, bet ir tuomet, kai per treniruotes lauke žaisdavome kvadratą ar futbolą. Be to, turėjo fiziškumą, buvo koordinuotas. Juk ir dabar jam fiziškumas leidžia gerai keisti kryptis, užsiimti padėtis, o kai dar galva dirba taip kaip reikia, matosi puikus rezultatas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jis gerai ginasi, bet jo didžiausias privalumas nuo pat ankstyvos jaunystės buvo situacijos skaitymas, gudrumas. Būti su kamuoliu, kurti situaciją, ją matyti. Gynyba gaunasi tiesiog kaip geras priedėlis prie visų tų gebėjimų“, – tv3.lt portalui sakė E. Ženevičius.

Solidus startas NKL

D. Giedraitis profesionalo karjerą pradėjo būdamas vos 16 metų. 2016-2017 m. sezone, pirmąjį profesionalo sezoną žaidė tuometinėje Molėtų „Ežerūno-kario“ komandoje.

REKLAMA

Įdomu tai, kad net ir būdamas vienas jauniausių komandos narių, D. Giedraitis drąsiai ėmėsi lyderio vaidmens.

Per rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 13,6 taško, atlikdavo po 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 15,5 naudingumo balų.

Rezultatyviau tuometinėje Molėtų komandoje žaidė tik gynėjas Deividas Sabeckis, kurio karjera tęsiasi iki šiol, tačiau aukštesnio šuolio į viršų už NKL, jis taip ir nebuvo padaręs.

Pats Molėtų klubas tą sezoną atrodė prastai ir NKL užėmė tik tryliktąją vietą.

Netrumpas etapas Ispanijoje

Būtų keista, jeigu tokio jaunojo talento nebūtų pastebėjęs kuris nors aukštesniame lygyje žaidžiantis klubas. Tad ir pastebėjo.

REKLAMA

Tiesa, lietuvį į savo globą pasiėmė ne kuris nors didysis Lietuvos klubas, tačiau tuomet aukščiausioje Ispanijos krepšinio lygoje – ACB, žaidęs Madrido „Estudiantes“.

2017 m. D. Giedraitis persikėlė į Ispaniją su „Estudiantes“ sudarydamas ilgalaikę sutartį.

Pradžioje jam teko rungtyniauti dublerių komandoje, o 2018–2019 m. sezone jis jau išlaukė debiuto ir pagrindinėje klubo sudėtyje. Pirmose sezono rungtynėse su Vitorijos „Baskonia“ nuo suolo kilęs Giedraitis per 12 minučių pasižymėjo 3 taškais, atkovotu kamuoliu, 2 asmeninėmis pražangomis ir 1 naudingumo balu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Po truputį pagrindinėje komandoje įsitvirtindamas, krepšininkas 2019-2020 m. sezone jau žaisdavo po 11 minučių ir įmesdavo po 3,7 taško. Gynėjas jau treniravosi su pagrindine komanda, tačiau dar tik apšilinėjo kojas aukštesniame lygyje po dviejų sezonų su dublerių ekipa.

2020-2021 m. turėjo tapti proveržio sezonu, tačiau D. Giedraičio sezoną nutraukė peties trauma. Snaiperis Ispanijos pirmenybėse spėjo sužaisti 16 susitikimų, per kuriuos ant parketo praleisdavo po 19 minučių, įmesdavo 6,4 taško ir atkovodavo 1,1 kamuolio.

REKLAMA

Akivaizdu, kad Madrido klubas tikėjo lietuviu, mat 2020 m. liepą sutartis su krepšininku buvo pratęsta iki 2023 m, o 2021 m. rugpjūtį – iki 2024 m.

Etapas Panevėžio „Lietkabelyje“

Po 2020-2021 m. sezono, „Estudiantes“ klubas iškrito į antrąjį pagal pajėgumą šalies divizioną, kadangi ACB lygoje liko tik 17-as.

Lietuvis ir toliau prikausė „Estudiantes“ klubui, tačiau 2021-2022 m. sezone buvo paskolintas „Lietkabelio“ ekipai bei grįžo žaisti į gimtinę.

REKLAMA

Tolesniam tobulėjimui terpė buvo tiesiog puiki, kadangi atstovaudamas „Lietkabeliui“, krepšininkas debiutavo tiek LKL, tiek ir Europos taurės turnyre, kur turėjo galimybę kautis prieš labai pajėgias komandas.

LKL vidutiniškai rinko po 7,9 taško, 1,5 atkovoto kamuolio ir 2,5 rezultatyvaus perdavimo per mačą, o Europos taurėje 8,6 taško, 1,8 atkovoto kamuolio ir 1,7 rezultatyvaus perdavimo per mačą.

Gynėjas buvo be galo svarbus Panevėžio klubui tiek dėl drąsos puolime, teik dėl labai geros gynybos bei padėjo šiam pusfinalyje nukovus „Žalgirį“, tapti šalies vicečempionu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Žalgiryje“ – jau trečią sezoną

Grįžęs į Lietuvą, gynėjas iš čia kojos jau nebeiškėlė, kadangi 2022 m. rugpjūtį Kauno „Žalgiris“ oficialiai pranešė, kad su Giedraičiu pasirašė penkerių metų kontraktą pagal formulę 3+2. Tad jaunasis talentas ilgam nutūpė tituluočiausiame Lietuvos klube.

Kauno klubas už D. Giedraitį „Estudiantes“ klubui pakolojo 150 tūkst. eurų siekiančią išpirką, o vėliau paaiškėjo labai įdomus faktas – kontrakte yra ir sąlyga, jog D. Giedraičiui palikus „Žalgirį“ už išpirką, 50 proc. išpirkos sumos gautų „Estudiantes“.

REKLAMA

2022-2023 m. sezone krepšininkas Eurolygoje aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 9 minutes ir pelnydavo po 2,1 taško.

2023-2024 m. sezone minučių vidurkis aikštėje Eurolygoje pakilo iki kiek daugiau nei 16, taškų vidurkis siekė 4,8. Taip pat, krepšininkas vidutiniškai atkovodavo po 1 kamuolį ir atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą.

Na o šiame sezone D. Giedraičio minučių vidurkis Eurolygos rungtynėse siekia beveik 30. Pelnomų taškų – 13. Taip pat jis per rungtynes atkovoja vidutiniškai po 2 kamuolius ir atlieka tiek pat rezultatyvių perdavimų.

REKLAMA

Po šio sezono Kauno klubui ir D. Giedraičiui teks apgalvoti labai svarbius sprendimus, ar pasinaudoti sutartyje numatytu „pliusu“, ar pasukti skirtingais keliais. Tiesa, žiūrint į dabartinį gynėjo žaidimą, tampa vis akivaizdžiau, kad „Žalgiriui“ šį žaidėją išsaugoti yra būtina. Kita vertus, tą padaryti gali būti ir labai sunku.

Jeigu sezono nepristabdys traumos ir nekris žaidimo kreivė, krepšininku susidomėjimą gali rodyti ir kiti Europos klubai.

Nors kalbėti dar kiek ir ankstoka, tačiau galima daryti prielaidą, kad šis sezonas 24-erių atletui gali tapti dar vienu, labai stipriu lūžiu.