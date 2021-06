„Žalgirio“ arenoje Luka Dončičius metė iššūkį savo komandos draugui

Luka Dončičiaus vedami slovėnai čia atvažiavo kovoti olimpinio krepšinio atrankos turnyre. Visas kovas birželio 29 – liepos 4 dienomis leis stebėti TV3 televizija.

Slovėnijos krepšinio federacija ir FIBA sekmadienį pasidalino kadrais, kuriuose – rinktinės treniruotė.

Taip pat, ryškiausia slovėnų žvaigždė L. Dončičius treniruotės metu žaidė vienas prieš vieną su savo komandos draugu Edo Muričiumi. „Mavericks“ puolėjas pataikė keletą sunkių metimų.

Slovėnija atrankos turnyre pateko į B grupę kartu su Lenkija ir Angola. A grupėje varžysis Lietuva, Venesuela ir Pietų Korėja. Į pusfinalį žengs po dvi geriausias grupių komandas, o į Tokiją iškeliaus tik finalo nugalėtojas.

"He got lucky" 😂@luka7doncic and @Edo_Muric went at it to finish off @kzs_si 🇸🇮's practice in the #FIBAOQT in Kaunas 🎯 pic.twitter.com/x0i9Xb4fNt