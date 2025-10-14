„Žalgirį“ šlovinęs J.Lekšas: „Reikia mažinti biudžetą, nebeįdomu“

„Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje komentuojantis J.Lekšas gerėjosi išpildomomis Tomo Masiulio idėjomis aikštėje ir juokavo, kad Lietuvos čempionams darosi per lengva.
„Nieko naujo nepasakysiu. Ką sakiau prieš savaitę, kartoju – „Žalgiris“ žaidžia geriausią krepšinį Europoje ir mačas Miunchene tai įtvirtino, – „Eurolygos ture“ teigė J.Lekšas. – „Žalgiris“ atrodo jau dabar yra paruošta komanda atkrintamosioms, šiandien jos galėtų vykti. Kažkiek keista, nes „Žalgiris“ tokiu sezono momentu atrodo tiesiog per gerai.
Aišku, kaip Masiulis ir sako, visi treneriai geri, kai tavo komanda pataiko pusę tritaškių. Procentai neįtikėtini, LKL starte tritaškiai nekrito, dabar – kitas vaizdas. Bet jie yra paruošiami, metami laisvi. „Bayern“ prieš ispanišką pikenrolą nieko negalėjo padaryti.
Tiek gynybos planas buvo paruoštas geras, tiek – puolimas. Reikia mažinti biudžetą, nėra ką kalbėti, vien geri žodžiai. Nebeįdomu.“
„Ir pernai „Žalgirio“ startas buvo geras, 5 pergalės per 6 turus, atsimenu stebėjau tą kosminį sugrįžimą Milane, mačas Bolonijoje… – pritarė P.Vaitiekūnas. – Bet visiškai kitas pasitikėjimo jausmas. Tada atrodė reikėjo melstis, kad paeitų.“
Dar vienas aspektas, kuriuo gerėjosi P.Vaitiekūnas – atmosfera komandoje. Visuomenininkas bandė lyginti praėjusių ir šių metų komandas, o taip pat išryškino „Žalgirio“ lyderystę visame Eurolygos kontekste.
„Žalgirio“ žaidime nėra tos kančios. Ir kas man labiausiai patinka – ne tiek, kiek turime ginklų, bet vėl po ilgo laiko žino, ką turi daryti aikštėje.
Kitas faktorius – atmosfera. Pernai palygink minutės pertraukėlės, kai pusė žaidėjų dar žiūri į tą lentą, kur mūsų strategas bando kažką aiškinti, pusė – nebežiūri. Dabar – visi į taškus reaguoja, per pertraukėlės apsikabina. Iš visų Eurolygos komandų nemačiau geresnės atmosferos“, – kalbėjo P.Vaitiekūnas.
„Prie laimėjimų visada viskas gerai, pralaimėjimai išryškina, ar tvirta komanda, – neskubėjo džiūgauti J.Lekšas. – Pernai pradžioje irgi atrodė viskas labai gražu, bet kai prasidėjo pralaimėjimai, komanda pakrito. Šiemet, tikėkimės, taip neatsitiks. Ta duobė anksčiau ar vėliau bus, neįmanoma taip nueiti visą sezoną, bet dabar reikia naudotis ta forma, nes šiuo metu „Žalgiris“ pusę galvos yra geresnis bent už 15 Eurolygos klubų.“
Užsimindami apie veiksmą vykstantį šalia Eurolygos, laidos vedėjai nepagailėjo gražių žodžių Bursos „Tofaš“ spindinčiam Marekui Blaževičiui.
„Manau, kad dar šiemet Marekui yra gera terpė persikelti į Eurolygą. Atsimink, (Mosesas) Wrightas, (Danas) Oturu prieš persikeldami į Eurolygą žaidė Turkijos klubuose. Tai – vertinama lyga. Jeigu jis visą spalio mėnesį išlaiko tokią formą... Dar nebuvo mačo, kur jis nebūtų surinkęs 20 taškų. Įspūdinga čia yra. Ir geroje komandoje jis tai daro, ne kažkokių autsaiderių.
Eurolygoje centrų, kaip ir įžaidėjų, yra trūkumas. Jeigu neatsidurs šiemet Eurolygoje, kitą vasarą rokiruotė – ačiū, Laurynai, sveikas sugrįžęs, Marekai, būtų beveik šimtaprocentinė. Mareko rinkos kaina yra mažesnė, jis – jaunesnis ir jo lubos yra žymiai aukščiau“, – tokį pareiškimą tėškė J.Lekšas.
