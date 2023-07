„Žalgirį“ papildęs Danielius Lavrinovičius: „Nesiruošiu skųstis – viskas priklauso nuo manęs“

Savo pirmajame interviu su „Žalgiris TV“ krepšininkas kalbėjo apie gautą pasiūlymą iš „Žalgirio“, apie karjeros etapą iki atvykimo į Kauną bei savo žaidimo ypatumus.

„Geras jausmas. Iš tikrųjų to laukiau ilgai. Vaikystės svajonė. Manau, kiekvieno jauno lietuvio svajonė yra atstovauti Kauno „Žalgiriui“. Esu labai patenkintas galėdamas čia žaisti artėjantį sezoną“, – šypsojosi aukštaūgis.

Vilnietis pasakojo, kad buvo nustebintas pasiūlymo iš Kauno „Žalgirio“ klubo. Žinią apie tai, kad juo domisi kauniečiai D.Lavrinovičius sužinojo iš savo agento būdamas pas močiutę darže.

„Buvo netikėta. Turėjau du pasiūlymus, apie kuriuos rašė ir žiniasklaida – iš Klaipėdos „Neptūno“ ir Panevėžio „Lietkabelio“. Ravėjau močiutės daržą ir man paskambino agentas, kuris pasakė, kad turiu nuvažiuoti trečiadienį į Kauną ir ten pasikalbėti. Aš perklausiau, ar jis kalba rimtai. Abu pasijuokėme. Aš tikrai to nesitikėjau“, – teigė žaidėjas.

„Žalgiryje“ D.Lavrinovičiaus laukia didžiulė konkurencija aukštaūgių grandyje ir kova dėl minučių. Ryžtingai nusiteikęs aukštaūgis, kaip teigia pats, supranta savo situaciją ir žada atiduoti viskas jėgas treniruotėse, kad galėtų tapti rotacijos žaidėju.

„Žalgiris“ – aukščiausio lygio organizacija Lietuvoje. Eurolygos klubas. Noriu išbandyti save šitame lygyje, noriu dėti tvirtą žingsnį į priekį ir tikiuosi įsitvirtinti komandoje, – aiškino D.Lavrinovičius. – Pats viską suprantu – ateinu į Motiejaus Krivo poziciją. Tikrai nesiruošiu skųstis, jeigu negausiu progos per penkerias pirmąsias rungtynes. Nesiruošiu skųstis. Suprantu, kad viskas priklauso nuo manęs. Jeigu nesistengsiu, darysiu nesąmones per treniruotes, negausiu progų ir nežaisiu. Jeigu gerai pasirodysiu per treniruotes, atsiras ir tų progų.“

Praėjusiame sezone žaisdamas „Betsafe-LKL“ čempionate Kėdainių klube krepšininkas rinko dviženklį rezultatyvumą ir buvo svarbus komandos rotacijos žaidėjas. D.Lavrinovičius tvirtino, kad tai pavyko padaryti dėl gero ryšio su komandos draugais ir trenerių štabu.

„Manau, viskas priklauso nuo komandos, nuo geros „chemijos“. Turėjome normalią „chemiją“. Nesu tas žaidėjas, kuris žaistų vienas prieš vieną nuo „viršaus“ iki „ūselio“. Daugiau man progų kuria komandos draugai, treneriai, nubraižantys derinį. Manau, susikalbėjimas su komanda buvo pagrindinis dalykas, dėl kurio rinkau dviženklį taškų vidurkį“, – teigė žalgirietis.

Prieš „Žalgirį“ nekart „Žalgirio“ arenoje žaidęs D.Lavrinovičius pats laukia, kada galės rungtyniauti su žaliai baltais marškinėliais palaikomas komandos sirgalių.

„Labai laukiu pasirodymo „Žalgirio“ arenos rungtynių atmosferoje. Žinau, kad „Žalgirio“ sirgaliai užkuria tikrą pirtį. Net žiūrint per televiziją nueina šiurpuliukai. Pajusti tą savame kūne, tikrai to laukiu ir nekantrauju“, – tvirtino D.Lavrinovičius.