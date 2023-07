Dar kartą keičiasi NBA taisyklės: už vaidybą baus griežčiau

Iki šiol žaidėjai už vaidybą galėjo būti baudžiami piniginėmis baudomis. Pirmasis toks incidentas galėjo atsieiti 5 tūkstančius Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių, pasikartojantys – iki 30 tūkstančių JAV dolerių.

Vis dėlto šios sankcijos buvo taikomis itin retai, o pakartotinai nubaustas buvo vienintelis Lance’as Stephensonas.

Antrasis pakeitimas – papildoma vaizdo peržiūra. Sėkmingai pirmąjį iššūkį panaudoję komandų treneriai galės prašyti ir antrojo.

Pakeitimai įsigalios jau nuo naujojo sezono starto.

