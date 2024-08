„Wolves Twinsbet“ naujokas Danielis Baslykas: „Stengsiuosi įrodyti savo vertę nuo pat pirmų dienų“

Ketverius metus „Šiauliuose“ praleidęs 197 cm ūgio puolėjas tvirtino, kad įtampos atvykus į klubą, kuriame keliami aukšti reikalavimai nejaučia, o tam padėjo nelengvas paskutinis sezonas, kuris žaidėjui leido užsigrūdinti mentaliai.

"Įtampa? Nemanau, kad yra jos labai daug, nes praeitas sezonas asmeniškai man, tiek ir komandai Šiauliuose buvo psichologiškai gan sunkus, o aš jaučiuosi labai patobulėjęs psichologiškai. Manau, kad sugebu šiek tiek susitvarkyti su ta įtampa. Aišku, pereinu į aukštesnį lygį, kuris prieš penkerius-šešerius metus neatrodė man kaip pasiekiamas. Bet kuo toliau, tuo labiau matau, kad sunkiu darbu ir prie tam tinkamos aplinkos galima viską pasiekti. Su nekantrumu laukiu sezono ir stengsiuosi įrodyti savo vertę nuo pat pirmų dienų“, – teigė D. Baslykas.

Pasibaigusiame „Betsafe-LKL“ čempionate buvęs „Šiaulių“ ekipos kapitonas vidutiniškai rinko po 7,5 taško ir atkovojo po 2,6 kamuolio per 18,3 aikštelėje pralestos minutės.

REKLAMA

REKLAMA

Šiaurės Europos krepšinio lygoje (ENBL) jis įmesdavo po 7,4 taško, atkovodavo po 2,8 kamuolio ir atlikdavo po 1,1 rezultatyvaus perdavimo.

REKLAMA

23 m. krepšininkas pirmajame savo interviu pasidalino mintimis apie gautą „Wolves Twinsbet“ pasiūlymą ir klubo organizaciją, draugus sostinės komandose gretose, galimybę žaisti Vilniuje, svajonę iškovoti titulą ir būsimo sezono lūkesčius.

Ar ilgai svarstei sulaukęs „Wolves Twinsbet“ pasiūlymo papildyti komandos sudėtį?

Pasiūlymas buvo paskutinis, nes iki tol turėjau dviejų-trijų LKL klubų pasiūlymus. Taip pat buvo iš užsienio poros komandų pasiūlymai. „Vilkai“ atsirado kažkur apie liepos mėnesį, kai jau buvau derybose su kitu klubu. Tačiau tada paskambino agentas, pasakė, kad Donatas Zavackas domisi, kad treneris norėtų pakalbėti. Mes labiau laukėm, kol paskelbs vyriausią trenerį. Kai jį paskelbė, manau, kad Donatas pasiūlė treneriui mano kandidatūrą. Jam, galbūt, patikau aš ir jis man paskambino. Turėjome tikrai malonų 30-40 minučių pokalbį, kuriame nuoširdžiai viską pasakė, ko iš manęs tikisi, kokias klaidas darau, ką galėčiau pridėti komandai ir ką visada turėčiau atiduoti iš savo pusės.

REKLAMA

REKLAMA

Iš tikro, to galvojimo apie „Vilkų“ pasiūlymą nebuvo labai daug, nes, visų pirma, tai yra neeilinė galimybė. Man po „Šiaulių“ išeiti į Europos taurės komandą yra gan didelis žingsnis. Aš su nekantrumu to laukiu, nes manau, kad to esu vertas. O kaip bus, taip bus – tiesiog atiduosiu visas savo jėgas, bandysiu įrodyti komandai ir treneriui, ir vadovams, kad galiu žaisti ir, tikiuosi, pasieksime daug pergalių.

„Wolves Twinsbet“ komandoje žais ir tavo geras draugas Marekas Blaževičius. Gal yra kitų pažįstamų veidų?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Mareką pažįstu labai gerai, esam žaidę vienoje komandoje su juo gal ketverius metus. Tai tikrai gan artimi draugai esame. Šiek tiek buvo išvažiavęs, tai tas ryšys šiek tiek nutrūksta, bet vis tiek laikėmės, bendravome, susirašinėjome kartas nuo karto. Tai labai įdomi situacija buvo. Kartu ėjome pamėtyti ir kažkaip pradėjome apie klubus kalbėtis. Taip ir sukrito, kad jisai pasakė, kad turbūt pasirašau, ir aš pasakiau, kad pasirašau. Tai tas smagu buvo.

REKLAMA

Aišku, smagu turėti šalia savęs draugą kokį komandoje, jog tau nebūtų liūdna vienam, nebūtų taip sunku įsilieti į kolektyvą. Aš labai džiaugiuosi, kad Marekas bus šalia. Taip pat žinau Kristupą Žemaitį, tą patį Regimantą Miniotą, apie kitus lietuvius, apie Vaidą Kariniauską esu girdėjęs geriausius atsiliepimus kaip komandos draugą. Tikiuosi, kiti komandos draugai irgi bus gero charakterio ir, manau, komanda tikrai bus solidi ir geri žmonės rūbinėje.

REKLAMA

Ar džiaugiesi galėdamas žaisti Vilniuje?

Smagu labai, jog žaisiu savo gimtajame mieste. Prieš kažkiek metų net negalvojau, kad jame žaisiu, tačiau dabar, kai atsirado dar kita komanda, kai atsirado tokios galimybės, tai čia yra vienos iš svajonių išsipildymų. Tiek draugai visi, tiek šeimos nariai yra iš Vilniaus, jie gyvena Vilniuje ir jiems nereikės važiuoti į Šiaulius ar dar kažkur į tolimas keliones, kad pamatyti, kaip aš žaidžiu. Jie galės lankyti arenoje ir palaikyti mane. Tai mane labai džiugina, kad mano šeima, visi artimiausi draugai ir kiti žmonės bus šalia manęs, nes tikiu, kad vis tiek sezonas laukia sunkus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kokia yra didžiausia tavo svajonė krepšinio aikštelėje?

Turbūt viena iš didžiausių mano svajonių būtų iškovoti titulą. Tiesiog titulą – ar tai LKL, ar tai Europos taurės, ar Karaliaus Mindaugo taurės. Noriu pajausti tą visą emociją. Yra tekę pajausti emociją, galbūt euforiją patekimo į finalo ketvertą su tais pačiais „Šiauliais“, kas yra irgi šiek tiek virš kito lygio, ką tu jauti tuo metu. Su tokia komanda tu stengiesi patekti tik į kokias atkrintamąsias, o čia išeini į finalo ketvertą, kur 10-15 tūkstančių žmonių. Kai mes žaidėm tiek Kaune, tiek Vilniuje, palaiko daugelis arenoje, tai širdy yra neapsakomas jausmas. Tu iš savęs jauti, kad tos jėgos iš kažkur atsiranda, iš nežinia kur.

REKLAMA

Kalbant apie profesionalią karjerą, tai turiu išsikėlęs savo tikslų, nenoriu garsiai jų vardinti. Aš stengiuosi žiūrėti iš sezono į sezoną, labiau realistiškai ir pradžiai noriu tiesiog įsitvirtint šitame lygyje. Jeigu paklaustumėte manęs prieš trejus metus, ar aš šią vasarą pasirašysiu sutartį su Europos taurės komandą, tai pasijuokčiau iš žmogaus. Bet, kaip ir sakiau, nenoriu garsiai vardint, nes čia yra mano asmeniniai dalykai. Tiesiog, ką esu užsirašęs, tą matau ir stengiuosi link to kiekvieną dieną eiti.

REKLAMA

Ką esi girdėjęs apie „Wolves Twinsbet“ organizaciją?

Kiek kalbėjau su visais, tai manau, kad „Wolves“ organizacija yra tame pačiame lygyje su „Žalgiriu“ ir, turbūt, „Rytu“. Nemanau, kad kitos komandos dar turi tokias sąlygas, kur tave viskuo aprūpina, duoda mašiną, duoda butą. Su atlyginimais irgi negirdėjau, kad kažkokių problemų būtų. Tos pačios medicininės sąlygos, kineziterapeutai, fizinio rengimo treneriai, trenerių štabas – visas profesionalumas yra aukščiausiam lygyje. Tai buvo vienas iš mano kertinių sprendimų priimti tokią galimybę, nes galbūt daugiau šanso pajausti tokią profesionalią organizaciją, niekada neturėsiu gyvenime. Kol tu esi jaunas, kol tau yra tokios galimybės, tu turi čiupti tai, pabandyti save tokiam lygyje ir sužaisti idealiose sąlygose, kurias tau sukuria klubas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kokius sau keli lūkesčius būsimame sezone?

Akivaizdu, kai tu ateini į aukštesnio lygio komandą, visų pirma, mano asmeniniai lūkesčiai sau yra aukštesni negu kai aš buvau „Šiauliuose“. Ten, galbūt, tau ir buvo proga suklysti, buvo proga išmesti kokį nesąmoningą metimą, nes tu žinai, kad tu gausi žaisti, esi vienas iš pagrindinių žaidėjų ir tos galimybės iki tavęs ateis. Čia atėjus, viskas prasideda nuo nulio. Tai reikės tiesiog nuo pirmos treniruotės pradėti įrodinėti savo vertę. Dėl to ir stengiuosi vasarą, ruošiuosi tam, kad gerai pasirodyčiau jau iki sezoninėse rungtynėse ir treniruotėse, ateičiau į sezoną pasiruošęs.