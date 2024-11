„Wolves“ krepšinio operacijų vadovas Algimantas Bružas apie derbį: „Viskas spręsis pavasarį“

Prieš didžiulį susidomėjimą keliančias sekmadienio rungtynes apie buvusias ir esamas „Vilkų“ pergalių bei pralaimėjimų priežastis, pasikeitimus komandoje, ryškėjančias Tomo Jogėlos ir Mareko Blaževičiaus roles, Vilniaus derbio intrigas, rinktinių langą ir Kristupą Žemaitį jame, apie Kauno „Žalgirį“ papildžiusį Lonnie Walkerį IV su žurnalistu Tomu Langviniu „Wolves Podcast“ tinklalaidėje kalbėjosi „Wolves Twinsbet“ trenerio asistentas Nedas Pacevičius ir klubo krepšinio operacijų vadovas Algimantas Bružas.

Kalbėdamas apie priežastis, pakeitusias komandos žaidimą pastaruoju metu, N. Pacevičius išskyrė padidėjusį komandos fiziškumą gynyboje, kuris vėliau padeda komandai ir puolime, ir padidėjusį požiūrį į tam tikras detales.

„Žaidėjai daugiau supranta savo roles komandoje, tai yra proceso dalis. Matosi, kad žaidėjai pakankamai gerai gaudo informaciją. Dvejos rungtynės Ispanijoje leido mums tiek iš Badalonos, tiek iš Kanarų sugrįžti su pergalėmis. Palikti „Gran Canaria“ namie su 66 taškais yra reikalų, Badaloną – lygiai taip pat. Akcentus dėjome, kad be, visų pirma, gero fiziškumo ir be gero detalių išpildymo Europos taurėje, šitam lygyje, tikėtis kažkokios sėkmės yra sudėtinga. Manau, kad tie du pagrindiniai aspektai ir leido – fiziškumas ir tonas, kurį mes užduodame nuo rungtynių pradžios, su tam tikromis išimtimis LKL lygoje. Mes rungtynes pradedame tikrai gana susiklausę ir fiziški. Tai mums leidžia gerai įeiti į rungtynės, o po to, puolimas automatiškai daug lengviau einasi. Kažkokių stebuklingų dalykų aš nepasakysiu. Per mėnesį tu negali stebuklingai visko taip pakeisti. Tai yra tiesiog požiūris, susiklausimas ir dėjimasis į galvą to, ko nori treneriai“, – sakė „Wolves Twinsbet“ trenerio asistentas.

Savo ruožtu, kalbėdamas apie komandos žaidimą, A. Bružas pabrėžė komandos atkovotų puolime kamuolių skaičių.

„Svarbu yra atkovoti kamuoliai puolime, kurie leidžia išlikti rungtynėse, net jeigu žaidi prastai, jeigu nepataikai. Bet jeigu tu kovoji dėl kamuolių, jeigu rodai tą energiją, jei esi fiziškas, kietas, tu tada esi rungtynėse, tu susikuri papildomus metimus. Atsimenu sezono pradžioje mes tik pasižiūrėdavome su Donatu Zavacku puolime atkovotų kamuolių skaičius protokole ir galvojome, kodėl jie tokie maži. Dabar matome juos visai kitokius, vadinasi mes galime kovoti, tam turime ir dydžio, ir fiziškumo, tikrai galime. Matyt, kad kaip ir kituose dalykuose, taip ir čia jaučiasi, kad komanda labiau atsineša, labiau stengiasi išpildyti planą, atlikti tuos mažus dalykus teisingai, labiau stengiasi kautis dėl pozicijų, pasiimti tą kamuolį puolime ir turime rezultatą, kokį turime“, – teigė vienas iš klubo vadovų.

Sekmadienį šalies krepšinio mėgėjų dėmesį kaustys Vilniaus derbis. Vis tik, N. Pacevičius šių rungtynių nesureikšmino. Jo nuomone, rungtynėse daugiau įtampos gali būti tik dėl jų specifikos, bet ne dėl reikšmės.

„Tiesiog į langą norisi išeiti geromis nuotaikomis. Ar tu žaisi su „Rytu“ ar su kita komanda, norisi visada pergalingomis nuotaikomis išeiti į tam tikras atkarpas. Tie visi skambus reikalai... Aš jau pernai daug kartų apie tai kalbėjęs buvau ir prieš rungtynes ir po rungtynių su jais, kad klubam tai yra svarbu – tiek mūsų klubui, tiek jų, fanams, žiūrovams. Tai yra kažkokios didesnės svarbos rungtynės, bet, iš kitos pusės, šį sezoną yra keturi ratai, laukia daug rungtynių. Visas jas nori laimėti. Kažkiek tos elektros bus daugiau taip trenerių ir žaidėjų, niekas nesikeis nuo praėjusių metų. Bet stengiamės į tai žiūrėti ramiai, pasidaryti savo namų darbus ir ruoštis kaip įprastai. Bandysim turėti kažkokį rezultatą“, – būsimo pirmojo sezone derbio nesureikšmino N. Pacevičius.

Jam antrino ir A. Bružas. Pasak jo, svarbiausios rungtynės bus sezono gale.

„Nemanau, kad tai yra kažkokios „gyvenk, arba mirk“ rungtynės. Faktas, svarbu turnyro lentelės, prasme laimėti. Mes, kaip žinia, pradėjome sezoną ne itin sėkmingai, turime pralaimėjimų ir norėtųsi laimėti. Bet daryti iš to kažkokio didelio burbulo aš nemanau, kad verta šiai dienai, vis tiek viskas spręsis pavasarį“, – neabejojo krepšinio specialistas.

Tinklalaidėje buvo aptarta ir nacionalinės rinktinės tema. Prie jos vairo stojus Rimui Kurtinaičiui, treneris į pirmąjį langą pakvietė ir įžaidėją Kristupą Žemaitį.

„Kristupas tikrai nusipelnė būti rinktinėje. Jis tikrai tobulėjantis žaidėjas. Svarbiausiais, jis yra labai komandiškas žaidėjas. Jis darys tai, ko reikia komandai ir tai yra labai svarbi savybė. Jeigu visi būtų individualistai, visi norėtų rinkti taškus, užbaigti kiekvieną ataką, kaip tada tu žaisi? Neužteks kamuolių, kaip sakoma. Reikia tu žmonių, kurie padėtų kitiems. Kristupas yra vienas iš jų. Pernai, kai buvo krūvos traumų, Kristupas žaidė beveik be keitimo ir buvo tikrai labai svarbus iškovojant eilę pergalių Europos taurėje. Mes tada net stebėjomės, kaip mes laimime, buvo kelios tos laimėtos rungtynės, kai mes realiai neturėjom nei vieno iš tų, kas turėjo būti lyderiais. Kristupas buvo vienas iš tų žmonių, kurie pasiėmė atsakomybę ir tikrai žaidė gerai. Mane labai džiugina jo progresas su metimu. Pernai buvo vienas geriausių visoje Europoje, gal net ir Eurolygoje, metikų iš pagavimo, be driblingo. Tą matėme rungtynėse Gran Kanarijoje. Aš tikiuosi, kad jis nepraras pasitikėjimo, nes jis tikrai tai gali gerai daryti“, – komandos gynėjui gerų žodžių negailėjo A. Bružas.

Išsamus pokalbis su „Wolves Twinsbet“ klubo atstovais – antrojoje šio sezono „Wolves Podcast“ tinklalaidėje.