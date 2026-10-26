Williamsas-Gossas vyks į Barseloną dėl detalesnių traumos tyrimų

„Žalgiris insider“ praneša, kad antradienį amerikietis keliaus į Barseloną, kur jam bus atlikti papildomi tyrimai, siekiant geriau įvertinti traumos situaciją.
Tai padės sudarant tolimesnę reabilitacijos programą gynėjui, laukiant jo sugrįžimo į rikiuotę.
Po tyrimų N.Williamsas-Gossas keliaus į Boloniją, kur prisijungs prie komandos ją palaikydamas.
Amerikietis susižeidė jau pirmose Eurolygos rungtynėse prieš Belgrado „Crvena Zvezda“ ir nors jau buvo žengęs ant parketo mače prieš Stambulo „Anadolu Efes“, tačiau trauma jam atsinaujino.
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