WBO pasaulio čempionas Brianas Normanas kirto Stanioniui: jau anksčiau žinojau, kad jis netraukia elito lygio ir ringe yra tik kieta bokso kriaušė

„Pasakysiu jums atvirai. Praeityje aš bandžiau būti pagarbus, bet žinojau, kad jis (Stanionis – aut. past.) netraukia lygio. Žinojau, kad Stanionis – šiukšlė. Atsiprašau, ne šiukšlė, bet tiesiog kovotojas, netraukiantis šio lygio.

Stanionis ringe išgyveno daug karų. Jis dažnai pataikydavo į varžovus, bet tiems varžovams kažkodėl nieko blogo nenutikdavo. Taip, jie kovą baigdavo nubrozdinti, bet niekas nebuvo rimtai sužeistas. Pats Stanionis kovą baigdavo nubrozdintas. Tai reiškia, kad Stanionio rankose nėra tiek jau daug jėgos.

Mačiau Stanionio kovų gražiausius epizodus. Pilnų jo kovų nemačiau. Susidariau įspūdį, kad jis boksuojasi primityviai, jo kojos lėtos. Nesakysiu, kad jis yra šiukšlė, bet jis tiesiog yra primityvus ir kietas kovotojas. Stanionis ringe iš esmės yra kriaušė. Kieta bokso kriaušė. Pridėkite dar tai, kad Stanionis pastaruoju metu turėjo labai mažai kovų. Man iš karto buvo aišku, kad jis tokio lygio netrauks. Pats žinau, ką reiškia ilga pertrauka be kovų, be to, Stanionis už mane dar ženkliai vyresnis“, – „Mill City Boxing“ kalbėjo B. Normanas.

WBO čempionas taip pat atsakė į kaltinimus, jog neva vengia kovos su J. Ennisu: „Enniso stovykla aiškina, kad aš vengiu kovos su juo. Gal prisiminkime, kaip viskas yra iš tiesų? Mano kova su Ennisu būtų didžiausia šitoje svorio kategorijoje. Prisiminkite, kokį pasiūlymą mums pateikė Enniso komanda. Mus tas honoraras tenkino su sąlyga, kad kova vyks ne Filadelfijoje (Enniso gimtajame mieste – aut. past). Mes jiems atsakėme, kad sutinkame su pasiūlymu, jei kova vyks kitame mieste arba paprašėme šiek tiek padidinti honorarą, jog sutiktume kautis Filadelfijoje. Jiems abu tie variantai netiko. Dabar prisiminkime kovą, kurią Ennisas ką tik turėjo su Stanioniu. Kam rūpi Stanionis? Ar jis yra geras šoumenas? Ar jūs, pasiklausę Stanionio interviu, nekantraujate sulaukti kito? Ne. Ką padarė Enniso komanda? Iškėlė kovą iš Filadelfijos ir Stanioniui sumokėjo daugiau nei „Bootsui“. Nežinau, ar tai pamenate, bet taip pasakė pats Eddie Hearnas. Kodėl aš to negavau? Aš tiek net neprašiau, nesakiau, kad turiu gauti daugiau už „Bootsą“, norėjau tik šiek tiek didesnio honoraro nei pirminiame pasiūlyme arba kitos kovos vietos, o Stanioniui jie išpildė abi šitas sąlygas. Tai jūs man pasakykite, kuris kurio vengia?“.

Panašu, kad B. Normanas negirdėjo paties E. Stanionio spaudos konferencijos, kurioje lietuvis pabrėžė, kad Eddie Hearno kalbos yra nesąmonė.

„Ką matau, jog rašo daugiau gavau pinigų nei jis – to nebūna. Jie nežino, kiek aš gavau pinigų, ir nors jie sakė, kad man turėjo permokėti, tai ta kova būtų neįvykusi, nes mano vadybininkai sakė, kad reikia derėtis dėl kovos. Jis turėjo kovoti su Brianu Normanu, buvo įvardinta pinigų suma, bet jie nesusitarė, o mūsų kova įvyko. Jie atsiuntė kontraktą, mes sutikome, nieko nesiderėjome. Tos spekuliacijos, kad aš uždirbau daugiau nei jis – visiška nesąmonė“, – kalbėjo E. Stanionis.