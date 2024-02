Penktadienį „Bayer“ 2:1 nugalėjo „Mainz“ komandą. Pergalę jiems atnešė Granito Xhakos ir Roberto Andricho įvarčiai.

Xabi Alonso auklėtiniams tai buvo jau 33 rungtynės šiame sezone, per kurias jie nepatyrė pralaimėjimo. Per visą Vokietijos futbolo istoriją tokios ilgos serijos be pralaimėjimų neturėjo nė viena komanda.

Pergalė leido „Bayer“ padidinti persvarą nuo „Bayern“ jau iki 11 taškų.