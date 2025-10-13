Vokietija minimaliai palaužė Šiaurės Airiją, Prancūzija be Mbappe nesugebėjo pranokti Islandijos

Danielis Ballardas rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į vartus, tačiau po VAR peržiūros buvo užfiksuota nuošalė ir rezultatas išliko nepakitęs.
Nickas Woltemade‘as sužaidus pusvalandį pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė Vokietijos rinktinę į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
Šiaurės Airija šiame susitikime iš viso atliko 12 smūgių, kai tuo tarpu Vokietijos futbolininkai – 11.
N. Woltemade‘as tapo vos antruoju „Newcastle United“ futbolininku, pelniusiu įvartį atstovaudamas Vokietijos rinktinei. Iki šiol tai padaryti buvo pavykę tik Dietmarui Hamannui 1999 m. kovo mėn.
Tuo tarpu D grupės susitikimas tarp Islandijos ir Prancūzijos rinktinių baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2.
Victoras Palssonas pirmojo kėlinio pabaigoje nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė Islandiją į priekį 1:0. Christopheris Nkunku sužaidus valandą puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Jeanas-Philippe‘as Mateta tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir persvėrė rezultatą Prancūzijos rinktinės naudai 2:1. Vos po keleto minučių Kristianas Hlynssonas pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą 2:2.
Prancūzijos rinktinė šiame susitikime vertėsi be Kyliano Mbappe pagalbos, kuris dėl patirtos traumos sugrįžo į Madrido „Real“ klubą.
