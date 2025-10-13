Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Vokietija minimaliai palaužė Šiaurės Airiją, Prancūzija be Mbappe nesugebėjo pranokti Islandijos

2025-10-13 23:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-13 23:42

Vokietijos rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos A grupės rungtynėse 1:0 nugalėjo Šiaurės Airijos futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Vokietijos rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos A grupės rungtynėse 1:0 nugalėjo Šiaurės Airijos futbolininkus.

REKLAMA
0

Danielis Ballardas rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į vartus, tačiau po VAR peržiūros buvo užfiksuota nuošalė ir rezultatas išliko nepakitęs.

Nickas Woltemade‘as sužaidus pusvalandį pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė Vokietijos rinktinę į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiaurės Airija šiame susitikime iš viso atliko 12 smūgių, kai tuo tarpu Vokietijos futbolininkai – 11.

REKLAMA
REKLAMA

N. Woltemade‘as tapo vos antruoju „Newcastle United“ futbolininku, pelniusiu įvartį atstovaudamas Vokietijos rinktinei. Iki šiol tai padaryti buvo pavykę tik Dietmarui Hamannui 1999 m. kovo mėn.

REKLAMA

Tuo tarpu D grupės susitikimas tarp Islandijos ir Prancūzijos rinktinių baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2.

Victoras Palssonas pirmojo kėlinio pabaigoje nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė Islandiją į priekį 1:0. Christopheris Nkunku sužaidus valandą puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Jeanas-Philippe‘as Mateta tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir persvėrė rezultatą Prancūzijos rinktinės naudai 2:1. Vos po keleto minučių Kristianas Hlynssonas pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą 2:2.  

Prancūzijos rinktinė šiame susitikime vertėsi be Kyliano Mbappe pagalbos, kuris dėl patirtos traumos sugrįžo į Madrido „Real“ klubą.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų