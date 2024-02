„Visų žvaigždžių“ savaitgalio starte Matas Buzelis sužibėjo pergalingu metimu

Būtent jo metimas buvo pergalingas pusfinalyje ir jo atstovaujama „Detlef“ komanda 41:36 nugalėjo „Pau“ krepšininkus.

Šiose rungtynėse komandos žaidžia iki 40 taškų ribos.

„Atkovojau kamuolį ir daug dirbu ties žaidimu nugara į krepšį bei metimais atsilošus. Jaučiu, kad galiu pataikyti tokius metimus, tad drąsiai ir atakavau krepšį“, – lemtingą metimą vėliau komentavo M. Buzelis.

Matas Buzelis of the @nbagleague Ignite wins it ‼️ Team Detlef advances to the #PaniniRisingStars Championship and will face Team Jalen 🍿🍿 pic.twitter.com/eqErAqx8lw

Viso pusfinalio mače lietuvis aikštėje praleido 10 minučių, per kurias pelnė 7 taškus (2/5 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir sykį suklydo.

Pralaimėjusiems V. Wembanyama per 12 minučių pelnė 11 taškų (5/6 dvit., 1/1 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus, tačiau 5 kartus suklydo ir sykį prasižengė.

Matas Buzelis rose to the occasion and hit the GAME-WINNER against Team Pau at #PaniniRisingStars! 🌟



The 2024 NBA Top Draft pick dropped 7 PTS, 2 AST, and 2 REB @gleagueignite pic.twitter.com/jzWvo9rlv2