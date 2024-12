Visų laikų rekordą pagerinęs Darius Labanauskas – „Modus Super Series“ čempionas

A grupėje lietuvis laimėjo 9 mačus iš 15, surinko 18 tšk. ir užėmė 2-ą vietą. B grupėje D.Labanauskui sekėsi dar geriau – 5 pergalės iš 8 galimų ir pirma vieta.

Turnyro finalų antroje grupėje D.Labanauskas 3:4 pralaimėjo Tomui Sykesui, bet 4:1 pranoko Dereką Coulsoną. To užteko, kad lietuvis prasimuštų tarp 4 geriausių turnyro žaidėjų.

Pusfinalyje lietuvis 4:3 palaužė Andreaso Harryssono pasipriešinimą, o finale 4:2 pasiekė revanšą prieš T.Sykesą.

DARIUS LABANAUSKAS WINS SERIES 9!🏆🏆🏆



Lucky D becomes the 8th player to etch his name on to the MSS Trophy, averaging over 102!🇱🇹 pic.twitter.com/H1OfzFE1YQ

REKLAMA