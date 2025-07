Vimbldono trileryje krauju pasruvęs Fritzas palaužė Diallo, skausmingą nesėkmę patyrė Lehečka

Dar vieną sunkų mačą atlaikė amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-5), per 3 valandas 10 minučių 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:3 nugalėjęs kanadietį Gabrielį Diallo (ATP-40).

Amerikietis šiame mače atliko 27 neatremiamus padavimus, o varžovas – 26. G. Diallo rimtai priešinosi amerikiečiui nepaisant to, kad padarė trigubai daugiau neišprovokuotų klaidų (50 prieš 16).

T. Fritzui šiame mače teko atiduoti visas jėgas ir aukotis. Ketvirtajame sete amerikietis susižeidė alkūnę ir paprašė medicininės pertraukėlės. Jos metu buvo nuvalytas kraujas ir sutvarkyta žaizda, o T. Fritzas grįžo į kortą.

„Pastarasis laikotarpis man buvo labai įtemptas. Sužaidžiau 4 mačus Istborne, atvykau čia, turėjau tik vieną laisvą dieną, tada 2 dienas žaidžiau pirmo rato mačą, o tada be poilsio dienos man teko žaisti ir antrame rate. Džiaugiuosi, kad bent jau ketvirtadienis man bus laisvas ir galėsiu kiek atsipalaiduoti“, – sakė T. Fritzas.

Trečiajame rate amerikiečio lauks ispanas Alejandro Davidovičius Fokina (ATP-27), 6:1, 4:6, 6:3, 7:6 (7:5) įveikęs olandą Boticą van de Zandschulpą (ATP-92). Ispanas poilsio turės dar mažiau – jo dvikova su olandu prasidėjo trečiadienį, bet, nusileidus saulei, likusią mačo dalį teko perkelti į ketvirtadienį. Tiesa, A. Davidovičius Fokina turėjo šansą užbaigti dvikovą trečiadienį, bet ketvirtojo seto dešimtajame geime nerealizavo „match pointo“.

Italas Mattia Bellucci (ATP-73) netikėtai 7:6 (7:4), 6:1, 7:5 nugalėjo čeką Jirį Lehečką (ATP-25). Čekas šiame mače skaudžiai krito, bet sugebėjo užbaigti dvikovą.

That looked a very bad fall for Jiri, especially for the right knee, but he seems OK. pic.twitter.com/eflFWGhklt