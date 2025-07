Vimbldono drama: Sinneris išsigelbėjo po Dimitrovo traumos

Itin dramatiškai turnyras baigėsi bulgarui Grigorui Dimitrovui (ATP-21). Fantastiškai žaidęs 34-erių veteranas 6:3, 7:5, 2:2 dominavo prieš geriausią pasaulio žaidėją italą Janniką Sinnerį (ATP-1). Deja, tuomet G. Dimitrovas patyrė traumą ir nebegalėjo tęsti mačo, o pergalė atiteko varžovui.

G. Dimitrovas mačą pradėjo nuostabiai (3:0) ir įgytos persvaros neišbarstė, nors J. Sinneris penktajame geime turėjo vieną „break pointą“. Antrajame sete bulgaras taip pat startavo geriau ir ilgai buvo priekyje (2:0, 3:1, 4:2, 5:3), bet dešimtajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją (5:5). J. Sinneris, jautęs alkūnės skausmą, netrukus pridarė klaidų, o tuo pasinaudojęs G. Dimitrovas susigrąžino iniciatyvą (6:5). Dvyliktajame geime bulgaras sėkmingai padavinėjo kamuoliuką ir pasiuntė J. Sinnerį ant prarajos ribos.

Geriausias pasaulio tenisininkas trečiajame sete jau neturėjo kur trauktis, bet, rezultatui esant 2:2, patyrė traumą. Skausmas buvo toks didelis, kad G. Dimitrovas net negalėjo pakelti dešinės rankos. Medicininė pertraukėlė situacijos nepagerino, o tada bulgaras paprašė leidimo palikti aikštę. Per tas kelias minutes stebuklas neįvyko – G. Dimitrovas į kortą grįžo su ašaromis akyse ir pranešė, kad mačo negalės tęsti.

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor 💚💜 pic.twitter.com/qBwiMbq3e2