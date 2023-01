„Vilnius Cup 2023“ dalyviai: pagrindinėse varžybose – 5 lietuviai, aukščiausią reitingą turės ukrainietis

Pagal Profesionalų teniso asociacijos (ATP) reitingą į pagrindines varžybas iškart pateko 15 tenisininkų, 3 vietos skirtos pagal ITF jaunių reitingą, 3 vardinius kvietimus išdalino turnyro organizatoriai ir dar 2 vietos rezervuotos pagal „specialios išimties“ taisyklę.

Aukščiausius reitingus vienetų varžybose „SEB arenoje“ turės ukrainietis Vitaliy Sachko (ATP-337), švedas Karl Friberg (ATP-439) ir austras Sandro Kopp (ATP-453), o paskutinis į pagrindinį turnyrą įšoko jaunasis lietuvis Vilius Gaubas – šiuo metu ATP reitinge jis rikiuojasi 753-ias.

Kitas Lietuvos talentas Edas Butvilas (ATP-1051; ITF Junior-16) tiesiai į pagrindines varžybas pateko dėka savo aukšto reitingo ITF Junior klasifikacijoje.

Dar trys Lietuvos tenisininkai – Julius Tverijonas (be reitingo), Tomas Vaišė (be reitingo) ir 16-metis Vilniaus teniso akademijos auklėtinis Pijus Reklevičius (be reitingo) – sulaukė vardinių kvietimų.

Į vienetų kvalifikaciją ir dvejetų varžybas įteikta po vieną vardinį kvietimą – juos gavo Ugnius Bičkauskis ir E. Butvilo bei T. Vaišės duetas.

Pagrindinėse vienetų varžybose žais 32 tenisininkai, tiek pat kovos atrankiniuose mačuose ir 16 porų grumsis dėl dvejetų turnyro trofėjaus.

Atrankos turnyras prasidės sausio 15 d., o pagrindinės varžybos – sausio 16-ąją. Dalyviai Vilniuje varžysis dėl 15 000 JAV dolerių prizinio fondo, o nugalėtojui atiteks 15 ATP reitingo taškų.

„Vilnius Cup 2023“ turnyras – tik pirmoji teniso maratono Vilniuje dalis. Vasario 3-4 d. bus žaidžiamas Daviso taurės pasaulio pirmos grupės atkrintamųjų varžybų susitikimas tarp Lietuvos ir Pakistano rinktinių, o vasario 6-12 d. vyks ATP „Challenger 100“ serijos turnyro „Vitas Gerulaitis Cup“ kovos.