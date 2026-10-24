Vilniuje startuoja „UTMA 20“ kovų turnyras (GYVAI)

Žiūrovų laukia ir daugiau intriguojančių kovų: Raimondas Avlasevičius ir Akramas Belmekki kausis dėl teisės susikauti su čempiono diržą laikančiu Nikola Cvetkovičiumi, aštuntuko pusfinaliuose dėl bilieto į 50 tūkst. eurų finalą susirems Deividas Jemeljanovas su Rodrigo Mineiro bei 18-metis Tomas Banskis su Isa Gočmenu, o su ringu atsisveikins veteranas Tomas Pakutinskas, kuris su mažomis MMA pirštinėmis stos prieš rumuną Ioną Grigore.
Žiūrovai išvys ir trečiąją Mato Pultaražinsko bei Osvaldo Fedorovičiaus kovą. Pirmą kartą jie susitiko 2025 m. balandį „UTMA 12“ turnyre, svorio kategorijos iki 67 kg „Grand Prix“ finale dėl taurės – tą kartą pergalę trečiajame raunde dėl varžovo traumos iškovojo M. Pultaražinskas. Jų revanšas įvyko šių metų sausį, kai „UTMA 16“ turnyre O. Fedorovičius šventė pergalę teisėjų sprendimu.
Revanšinė kova vyks ir tarp Vito Karoso ir Cengizo Lale'o. Šie kovotojai pirmą kartą susitiko šių metų balandį „UTMA 18“ turnyre, o tada svorio kategorijoje iki 67 kg pagal muay thai taisykles su MMA pirštinėmis po penkių raundų kovos pergalę teisėjų sprendimu šventė V. Karosas.
Iš viso turnyre įvyks 15 kovų: nuo 18.00 val. prasidės ankstyvoji turnyro dalis, o tris pirmąsias kovas tiesiogiai galėsite stebėti UTMA „youtube“ kanale ir „Sportas.lt“, nuo 19.00 val. startuos preliminarios vakaro kovos, o nuo 21.00 val. – pagrindinė turnyro dalis. Visų kovų eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
Turnyro programa:
Pagrindinės kovos:
Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA) – Naglis Kanišauskas (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Raimondas Avlasevičius (4-1-1 UTMA) – Akram Belmekki (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Tomas Banskis (5-0 UTMA) – Isa Gočmenas (3-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis
Deividas Jemeljanovas (4-1 UTMA) – Rodrigo Mineiro (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis
Vitas Karosas (7-4 UTMA) – Cengizas Lale'as (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Raimondas Krilavičius (4-1 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-5 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Mantas Rimdeika (1-0 UTMA) – Markas Molotokas (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas
Tomas Pakutinskas (0-1 UTMA) – Ion Grigore (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas (su MMA pirštinėmis)
Preliminarioji dalis:
Edvinas Šalkovski (3-2 UTMA) – Burak Unal (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Arnoldas Misiūnas (3-4-2 UTMA) – Mindaugas Gedminas (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Osvaldas Fedorovičius (5-3 UTMA) – Matas Pultaražinskas (4-8 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Alina Martyniuk (2-0 UTMA) – Aya Boutafala (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 58 kg, kikboksas
Ankstyvosios kovos:
Ainas Baranauskas (1-1 UTMA) – Armandas Maknys (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas
Arūnas Gruodys (1-0 UTMA) – Eimantas Zarėčnyj (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas
Bohdan Sytnyk (0-0 UTMA) – Pavlo Mihasi (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
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