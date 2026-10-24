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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Vilniuje startuoja „UTMA 20“ kovų turnyras (GYVAI)

2026-10-24 16:40 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 16:40
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Šeštadienį Vilniaus arenoje įvyks „UTMA 20“ kovų turnyras, kurio pagrindiniu akcentu taps Igno Pauliukevičiaus (7-1 UTMA) ir Naglio Kanišausko (4-1 UTMA) kova.

Ignas Pauliukevičius ir Naglis Kanišauskas | „Stop“ kadras
GALERIJA (27)

Šeštadienį Vilniaus arenoje įvyks „UTMA 20“ kovų turnyras, kurio pagrindiniu akcentu taps Igno Pauliukevičiaus (7-1 UTMA) ir Naglio Kanišausko (4-1 UTMA) kova.

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Žiūrovų laukia ir daugiau intriguojančių kovų: Raimondas Avlasevičius ir Akramas Belmekki kausis dėl teisės susikauti su čempiono diržą laikančiu Nikola Cvetkovičiumi, aštuntuko pusfinaliuose dėl bilieto į 50 tūkst. eurų finalą susirems Deividas Jemeljanovas su Rodrigo Mineiro bei 18-metis Tomas Banskis su Isa Gočmenu, o su ringu atsisveikins veteranas Tomas Pakutinskas, kuris su mažomis MMA pirštinėmis stos prieš rumuną Ioną Grigore.

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Žiūrovai išvys ir trečiąją Mato Pultaražinsko bei Osvaldo Fedorovičiaus kovą. Pirmą kartą jie susitiko 2025 m. balandį „UTMA 12“ turnyre, svorio kategorijos iki 67 kg „Grand Prix“ finale dėl taurės – tą kartą pergalę trečiajame raunde dėl varžovo traumos iškovojo M. Pultaražinskas. Jų revanšas įvyko šių metų sausį, kai „UTMA 16“ turnyre O. Fedorovičius šventė pergalę teisėjų sprendimu.

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Revanšinė kova vyks ir tarp Vito Karoso ir Cengizo Lale'o. Šie kovotojai pirmą kartą susitiko šių metų balandį „UTMA 18“ turnyre, o tada svorio kategorijoje iki 67 kg pagal muay thai taisykles su MMA pirštinėmis po penkių raundų kovos pergalę teisėjų sprendimu šventė V. Karosas.

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Iš viso turnyre įvyks 15 kovų: nuo 18.00 val. prasidės ankstyvoji turnyro dalis, o tris pirmąsias kovas tiesiogiai galėsite stebėti UTMA „youtube“ kanale ir „Sportas.lt“, nuo 19.00 val. startuos preliminarios vakaro kovos, o nuo 21.00 val. – pagrindinė turnyro dalis. Visų kovų eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 20“ kovotojų svėrimai (10.23)

Turnyro programa:

Pagrindinės kovos:

Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA) – Naglis Kanišauskas (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas

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Raimondas Avlasevičius (4-1-1 UTMA) – Akram Belmekki (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas

Tomas Banskis (5-0 UTMA) – Isa Gočmenas (3-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis

Deividas Jemeljanovas (4-1 UTMA) – Rodrigo Mineiro (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis

Vitas Karosas (7-4 UTMA) – Cengizas Lale'as (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas

Raimondas Krilavičius (4-1 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-5 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas

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Mantas Rimdeika (1-0 UTMA) – Markas Molotokas (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas

Tomas Pakutinskas (0-1 UTMA) – Ion Grigore (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas (su MMA pirštinėmis)

Preliminarioji dalis:

Edvinas Šalkovski (3-2 UTMA) – Burak Unal (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas

Arnoldas Misiūnas (3-4-2 UTMA) – Mindaugas Gedminas (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas

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Osvaldas Fedorovičius (5-3 UTMA) – Matas Pultaražinskas (4-8 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas

Alina Martyniuk (2-0 UTMA) – Aya Boutafala (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 58 kg, kikboksas

Ankstyvosios kovos:

Ainas Baranauskas (1-1 UTMA) – Armandas Maknys (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas

Arūnas Gruodys (1-0 UTMA) – Eimantas Zarėčnyj (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas

Bohdan Sytnyk (0-0 UTMA) – Pavlo Mihasi (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas

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