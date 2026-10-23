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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Pauliukevičius prieš kovą rėžė tiesiai šviesiai: „Tą patį dariau ir prieš Maslobojevą“

2026-10-23 21:19 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-23 21:19
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Jau artėjantį šeštadienį Vilniaus arenoje įvyks „UTMA 20“ kovų turnyras, kurio pagrindiniu akcentu taps Igno Pauliukevičiaus (7-1 UTMA) ir Naglio Kanišausko (4-1 UTMA) susidūrimas.

Ceremoniniai svėrimai | Stop kadras

Jau artėjantį šeštadienį Vilniaus arenoje įvyks „UTMA 20“ kovų turnyras, kurio pagrindiniu akcentu taps Igno Pauliukevičiaus (7-1 UTMA) ir Naglio Kanišausko (4-1 UTMA) susidūrimas.

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Penktadienio vakarą visi turnyro dalyviai paskutinį kartą prieš kovas susitiko akis į akį – vyko ceremoniniai svėrimai.

„Aš antrą kartą kovoju Vilniuje pagrindinėje vakaro kovoje. Spartiečiai čia niekam neįdomūs, visi ateina pažiūrėt manęs“, – sakė I. Pauliukevičius.

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Sunkiasvoris taip pat papasakojo, kodėl ringe kartais šypsosi: „Gal ir pasišypsosiu ringe. Būna, kad aš kai gaunu smūgį, tada nusišypsau – parodau, kad neskauda. Taip šypsojausi ir Sergejui, ir Juodpusiui, ir tam žuviui kažkokiam, pamiršau vardą“.

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Apskritai, šį kartą I. Pauliukevičiaus ir N. Kanišausko akistata buvo pagarbi ir netgi draugiška. Sportininkai dažnai šypsojosi ir laidė pokštus, nors dar neseniai „pylė“ purvą vienas ant kito.

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Svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko pusfinalyje Isa Gocmenas pažadėjo nokautuotiTomą Banskį.

„Aš prieš kovą pasakiau, kad jį nokautuosiu, todėl dabar tai ir padarysiu. Ką pasakau – tą padarau“, – teigė I. Gocmenas.

T. Banskis atsakė, kad viskas paaiškės šeštadienį.

Kitame pusfinalyje kovos Rodrigo Mineiro ir Deividas Jemeljanovas. Šį kartą ekscentriškasis R. Mineiro buvo kiek ramesnis nei įprastai ir didesnių skandalų svėrimuose nekėlė.

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Raimondas Krilavičius akistatos metu pastūmė Mantvydą Perednį. Jau atrodė, kad gali kilti masinės muštynės, bet po kelių akimirkų kovotojai nusiramino, nusišypsojo ir paspaudė vienas kitam ranką, leisdami suprasti, kad tai tebuvo šou.

„Parodėm su Mantvydu, kad svarbu ir pagarba, ne tik šou“, – sakė R. Krilavičius.

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