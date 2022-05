Vilniuje startavo Lietuvos moterų Dakaru vadinamas „Moterų ralis“

„Moterų ralis“ ne tik sporto renginys, bet ir kupina emocijų šventė. Šiemet orai pašykštėjo šilumos, tačiau moterys labiausiai jaudinasi ne dėl oro, o dėl to, kaip susitvarkys su komandos emocijomis ir ar teisingai atliks užduotis. Be to, komandoms labai įdomu, kur važiuos, ką pamatys“, – sako „Moterų ralį“ organizuojančios VšĮ „Idėjų grupė“ direktorė Neringa Simson.

„Moterų ralio“ startą paskelbė ir pirmąją greičio užduotį išbandė šių metų „Moterų ralio“ automobilis „Mazda CX-5“. 8 val. ryto Vilniuje, šalia prekybos ir pramogų centro „Akropolis“, prasidėjęs renginio startas truks iki 12 val.

Vilniuje komandos atlieka pirmąją slalomo užduotį. Toliau kelio knygos maršrutas ekipažus veda iš Vilniaus, Dzūkijos link.

„Šių metų „Moterų ralio“ kelio knygos kryptis – Pietų Lietuva. Čia daugybė vaizdingų vietų, gamtos paveldo, kultūros objektų. Įdomu tai, kad šiemet merginoms neteks „ragauti“ žvyro – visa trasa yra tik asfalto danga“, – teigia N. Simson.

Renginio dalyvių ekipažai varžysis dešimtyje įskaitų: bendroje, pradedančiojo vairuotojo, pirmą kartą dalyvaujančių, istorinių automobilių, dviejų narių, daugiau nei dviejų narių, „Mazda taurės“, svečių, komandinėje ir elektromobilių.

Kol „Moterų ralio“ ekipažai bus išvykę iš Vilniaus, laukiantieji grįžtančių toje pačioje automobilių aikštelėje šalia „Akropolio“ galės sudalyvauti slalomo varžybose „Active Fest Vilnius“.

Pirmieji ekipažai į Vilnių grįš po 16 val. Apdovanojimai vyks jau po 21 val.

Finišavus visiems ekipažams, paaiškės, kuris ekipažas tapo tarptautinio mados žurnalo „L‘Officiel Lithuania“ redakcijos favoritu ir iškovojo stilingiausios komandos apdovanojimą. Žurnalo komanda šiemet ekipažams uždavė nelengvą stiliaus temą – „Įsivaizduok taiką“.

Be šios nominacijos bus renkamos azartiškiausia ir saugiausia komandos. Saugiausios komandos apdovanojimą įteiks Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas Vytautas Grašys. Kartu su Lietuvos kelių policijos tarnyba „Moterų ralis“ jau kelis metus iš eilės skelbia saugaus elgesio kelyje akciją, renginio dalyvės tampa etiško vairavimo ambasadorėmis.

„Moterų ralis“ vyksta pagal klasikinio ralio taisykles. Visos dalyvės važiuodamos vadovaujasi specialia kelio knyga. Šių metų „Moterų ralio“ trasos ilgis – 300 kilometrų, trukmė – 8 valandos.

Apie „Moterų ralį“

Didžiausias Lietuvoje automobilių sporto renginys „Moterų ralis“ organizuojamas nuo 2015 metų. Tai analogo Lietuvoje neturintis masiškiausias renginys „ant ratų“, skirtas tik moterims. Vos gimęs „Moterų ralis“ sulaukė gausaus dalyvių skaičiaus ir tapo vienu laukiamiausių aktyvių moterų laisvalaikio renginiu.

„Moterų ralio“ vienas tikslų – vairavimo kultūros ir saugumo kelyje didinimas. Ralio varžybos vyksta pagal Kelių eismo taisykles, čia svarbiausia skubėti lėtai. Kelių šimtų kilometrų trasoje ralio dalyvių laukia lankytini objektai, nuotaikingos užduotys bei specialios vairavimo rungtys. Dalyvaudamos varžybose moterys įgauna daugiau vairavimo, orientavimosi kelyje patirties.

2019 m. „Moterų ralyje“ fiksuotas Lietuvos rekordas: Masiškiausias moterų autosporto renginys – dalyvavo 1 444 moterys, 364 ekipažai!