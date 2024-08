Vilniuje įvykusiame 15-ame „IKI Velomaratone“ – Dominyko Burkos triumfas

Profesionalai ir patyrę dviratininkai įnirtingai kovojo dėl čempiono taurės CRAMO Sport 100 km mynime, kur triumfą pelnė ENERGUS CYCLING TEAM dviračių komandos nariai, paskutiniame rate pasirinkę finišuoti vieningai – komandos nariai finišo liniją kirto susikibę, o 100 km distancijoje jie triumfavo ir pagerindami beveik dešimtmetį gyvavusį rekordą. Dominykas Burka, įveikęs trasą per 2 val. ir 09 min. 02,32 sek., ne tik tapo 2024 metų IKI VELOMARATONO čempionu, bet ir aplenkė 2015 metais T. Vaitkaus pasiektą rezultatą. Antroji vieta atiteko Žygimantui Matuzevičiui (2 val. 9 min. 2,36 sek.) trečioji – Venantui Lašiniui (2 val. 9 min. 2,37 sek.) Lietuvos ir Baltijos šalių plento dviračių čempionui.

Po finišo naujasis „IKI VELOMARATONO“ CRAMO Sport važiavimo čempionas dalindamasis mintimis sakė, kad planą finišuoti drauge su komanda lyderių pozicijose turėjo: „planas buvo važiuoti taip, kad konkurentams būtų nelengva, tačiau rekordo pagerinti neplanavome, važiavome savo tempu“, - karštomis emocijomis dalijosi D. Burka.

Moterų grupėje staigmenų nebuvo – 50 km distancijoje per 1 val. ir 7 min. 35 sek. greičiausiai finišavo ir čempionės titulą apgynė 2023 metų nugalėtoja Daiva Ragažinskienė. Antroji buvo Monika Liutinskaitė įveikusi trasą per 1 val. ir 11 min. 28,01 sek. o trečiąją poziciją užėmė Viltė Kriaučiūnaitė finišavusi per 1 val. ir 11 min. 28,02 sek.

CRAMO Sport važiavimą sudaro 100 km (10 ratų po 10 kilometrų) arba 50 km moterims ir tam tikroms amžiaus grupėms (5 ratai po 10 km), o CRAMO Semi-Sport dviratininkai įveikia 50 km (5 ratai po 10 km). „IKI Velomaratone“ – taip pat važiavo „Decathlon“ mėgėjai, „Terrasport“ riedutininkai, paspirtukininkai ir riedlentininkai ir atskiroje grupėje važiavo gražiausio „IKI Velomaratono“ važiavimo – EARLY RIDER vaikų mynimo dalyviai – vaikai.

Projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.