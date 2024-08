„Meralco“ komandos atstovas C. Banchero dar pirmajame kėlinyje paskutinėmis sekundėmis pasižymėjo iš toli ir jo metimas buvo vertas 4 taškų.

Primename, kad Filipinuose šią vasarą buvo priimta keturių taškų taisyklė, o linijos atstumas nuo krepšio – 8,2 metro.

FROM WAYYYY DOWNTOWN 🔥🔥



Meralco's Chris Banchero makes the first 4-point shot against Magnolia in the PBA Season 49 Governors' Cup!