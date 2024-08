Vilius Gaubas pirmą kartą karjeroje startuos „US Open“ kvalifikacijoje: pirmajame rate – pažįstamas ispanas

Primename, kad lietuvis pirmą kartą karjeroje startuos „Didžiojo kirčio“ vyrų turnyro kvalifikacijoje.

D.Rinconas 2021 m. buvo tapęs antrąja ITF jaunių (iki 18 metų) rakete. Tais pačiais metais jis sutiko V.Gaubą pirmos kategorijos jaunių turnyre Bulgarijoje ir tąkart pusfinalyje įveikė lietuvį – 6:3, 6:4. 2021 m. Vimbldono jaunių dvejetų finale D.Rinconas su Abedallah Shelbayhu 3:6, 4:6 krito prieš Edą Butvilą ir ispaną Alejandro Manzanerą Pertusą. Tais pačiais metais D.Rinconas tapo „US Open“ jaunių vienetų čempionu.

ATP reitinge D.Rinconas pernai buvo pakilęs iki 181-os pozicijos. Jis yra laimėjęs 5 profesionalų vienetų turnyrus, o didžiausią pergalę pasiekė šiemet, kai pirmą sykį triumfavo ATP „Challenger“ turnyre.

D.Rinconas, skirtingai nei V.Gaubas, jau turi patirties „Didžiojo kirčio“ vyrų turnyruose. Šiemet ispanui visai nedaug trūko, kad jis patektų į „Roland Garros“ pagrindinį etapą – D.Rinconas suklupo tik trečiajame kvalifikacijos rate.

Tiek lietuvis, tiek ispanas į Niujorką atvyko be ypatingo pasiruošimo žaisti ant kietos dangos. V.Gaubas ant šios dangos nežaidė nuo kovo mėnesio, o D.Rinconas – nuo vasario.

V.Gaubui pergalė pirmajame kvalifikacijos rate užtikrintų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 38 tūkst. JAV dolerių, o antrajame rate jo lauktų neseniai įveiktas legendinis prancūzas Richardas Gasquet (ATP-127) arba JAV atstovas Dennisas Kudla (ATP-193). Pralaimėjimo atveju lietuviui atiteks 25 tūkst. JAV dolerių.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondas yra didžiausias teniso istorijoje – net 75 mln. JAV dolerių.

