Vilius Gaubas žengė į Bragos turnyro finalą: devintoji pergalė iš eilės ir istorinis šuolis ATP reitinge

V. Gaubas jau pirmajame pusfinalio geime laimėjo varžovo padavimų seriją (1:0), bet čia pat išbarstė persvarą (1:1). Vėliau lygi kova tęsėsi iki devintojo geimo, kai V. Gaubas dar kartą persvėrė rezultatą (5:4). Šį sykį lietuvis persvaros neišbarstė, nors dešimtajame geime buvo suteikęs varžovui dvi „break pointo“ galimybes.
Antrojo seto lemtingas lūžis įvyko dar pirmajame geime, kai lietuvis laimėjo varžovo padavimų seriją. Vėliau „break pointų“ turėjo abu žaidėjai, bet jų nerealizavo, o V. Gaubas įgytą pranašumą išlaikė.
V. Gaubas po antrųjų savo padavimų laimėjo 70 proc. galimų taškų, o Z. Kolaras – tik 45 proc. Čekas apskritai tik 48 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu mėginimu (lietuvis – 68 proc.).
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę. Tiesa, Z. Kolaras yra viešėjęs Lietuvoje ir 2022 m. sėkmingai žaidė ATP „Challenger“ turnyre Vilniuje, kur suklupo tik finale.
Z. Kolaras 2022 m. ATP vienetų reitinge buvo pasiekęs sau rekordinę – 111-ą – poziciją. Per karjerą čekas yra laimėjęs 12 profesionalų vienetų turnyrų: 7 – ITF ir 5 – ATP „Challenger“ turuose. 11 iš 12 titulų Z. Kolaras laimėjo ant grunto dangos, kuri naudojama ir turnyre Bragoje.
„Didžiojo kirčio“ turnyruose čekas per karjerą yra laimėjęs vienintelį pagrindinio etapo mačą. Tai jis padarė 2022 m. „Roland Garros“ turnyre, kai įveikė Lucasą Pouille, o vėliau antrajame rate krito prieš Stefaną Tsitsipą po įtemptos 4 setų kovos (3:6, 6:7, 7:6, 6:7).
Šiemet čekas jau spėjo iškovoti 3 titulus. Iš pradžių jis laimėjo ITF turnyrus Turkijoje ir Lenkijoje, o rugpjūtį laimėjo ATP „Challenger“ turnyrą Bulgarijoje – tai buvo didžiausias Z. Kolaro laimėtas vienetų turnyras nuo 2023 m. balandžio.
Po triumfo Bulgarijoje Z. Kolaras dar ne sykį sėkmingai pasirodė ATP „Challenger“ ture. Rugpjūtį čekas Vokietijoje pasiekė pusfinalį, o rugsėjį tuo pačiu pasižymėjo Austrijoje, nors tąkart startavo nuo kvalifikacijos.
V. Gaubui pergalė atnešė 44 ATP vienetų reitingo taškus ir 7620 eurų, o finale jo lauks kroatas Luka Mikrutas (ATP-239).
Lietuvis virtualiame ATP reitinge aplenkė patį Staną Wawrinką, pagerino karjeros rekordą ir šoktelėjo į 130-ą poziciją. Tiesa, kai kurie žemiau esantys varžovai dar irgi tęsia turnyrus ir gali aplenkti V. Gaubą.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bragoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
