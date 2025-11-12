Vilius Gaubas Montevidėjuje po atkaklios kovos nugalėjo ispaną

Lygi kova pirmajame sete vyko iki šeštojo geimo, kuriame V. Gaubas antru bandymu realizavo „break pointą“ ir atitrūko 4:2. D. Jorda Sanchisas bandė gelbėtis devintajame geime, kai lietuvio padavimų metu pirmavo 40:15. Visgi, V. Gaubas įtemptu momentu sužaidė tiksliau ir savo padavimais užbaigė setą (6:3).
Antrajame sete V. Gaubas anksti paleido varžovą į priekį (1:3) ir vėliau neturėjo didesnių vilčių pavyti ispaną. Abu tenisininkai trečiojo seto pradžioje iššvaistė po vieną „break pointą“. Šeštajame geime V. Gaubui pavyko laimėti varžovo padavimų seriją (4:2), bet iniciatyvą lietuvis prarado jau kitame geime. Lemtingu tapo dešimtasis geimas. V. Gaubas varžovo padavimų metu susikūrė „match pointą“, sulaukė ispano klaidos ir šventė pergalę.
Kaip ir buvo galima tikėtis, ispanas atliko daugiau neatremiamų padavimų (10 prieš 4), bet darė ir daugiau dvigubų klaidų (5 prieš 1).
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę. Prieš porą metų D. Jorda Sanchisas ATP „Challenger“ turnyre Sevilijoje (Ispanija) susitiko su Edu Butvilu ir ant kietos dangos įveikė lietuvį – 6:1, 6:7 (6:8), 6:4. Tuo tarpu Montevidėjuje žaidžiama ant grunto.
2023 m. ispanas viešėjo Vilniuje, kur krito jau pirmajame ATP „Challenger“ turnyro kvalifikacijos rate.
D. Jorda Sanchisas per karjerą tėra laimėjęs 2 profesionalų vienetų turnyrus: abu ITF ture 2022-2023 m. ATP reitinge ispanas karjeros aukštumas pasiekė pernai, kai rikiavosi 292-as.
Šiame sezone ispanas buvo netoli 3-io karjeros titulo, kai gegužę ITF turnyre Nyderlanduose pasiekė finalą. ATP „Challenger“ ture D. Jorda Sanchisas šiemet porą kartų pasiekė ketvirtfinalį, geriausius rezultatus demonstruodamas būtent ant grunto.
V. Gaubui pergalė atnešė 7 ATP vienetų reitingo taškus ir 2695 JAV dolerius, o aštuntfinalyje jo lauks Ignacio Buse (ATP-110) iš Peru.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Montevidėjuje prizų fondą sudaro 160 tūkst. JAV dolerių.
