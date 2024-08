Vilius Gaubas įspūdingai patiesė Prancūzijos legendą ir toliau neklysta „US Open“ kvalifikacijoje

Didžiausio korto paskyrimas iš organizatorių rodo, kad tai buvo viena įdomiausių šio vakaro dvikovų, o visa arena buvo pripildyta žiūrovais.

Kvalifikacijos pusfinalyje iškovota pergalė leido V. Gaubas užsitikrinti 16 ATP reitingo taškų ir 52 tūkst. JAV dolerių. Jei V. Gaubui pasisektų ir finale, jis taptų pirmuoju lietuvių, kuris pateko į pagrindinį „Didžiojo kirčio“ turnyro etapą.

Lietuvio kovas „US Open“ turnyre galima stebėti per Go3 televiziją.

Šiaulietis nuostabiai pradėjo susitikimą ir pirmavo 4:0.

Po septintojo geimo R.Gasquetas pasiskundė, kad V.Gaubas jam neparodė naujų kamuoliukų ir nepasiteiravo, ar jis pasiruošęs tęsti žaidimą. Visgi tai lietuvio iš vėžių neišmušė ir jis galiausiai puikiu ace'u įtvirtino savo pergalę pirmajame sete 6:2.

Idealiai šiauliečiui klostėsi ir antrojo seto pradžia ir jau pirmuoju bandymu jam pavyko laimėti varžovo padavimą.

2 down, 1 to go! 🇱🇹



Very impressed how well Gaubas game transitioned to #USOpen hard courts despite him being a clay merchant. Of course, not playing big hitter this week helps. Tirante or Schwartzman next! https://t.co/71XFVDjfdO pic.twitter.com/cP046SZtYs