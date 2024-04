Vilių Gaubą neseniai įveikęs ispanas sukūrė sensaciją Portugalijoje

P.Martinezas įtikinamai laimėjo pirmąjį setą, o antrajame taip pat bandė išsiveržti į priekį, tačiau nerealizavo dviejų „break pointų“. Vėliau C.Ruudui pavyko perimti iniciatyvą (5:3). Devintajame geime P.Martinezas išsigelbėjo (5:4), bet dešimtajame geime „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją.

Trečiajame sete ispanas ilgą laiką dominavo (5:1), bet vėliau vos neprisižaidė. P.Martinezas iššvaistė tris „match pointus“ ir išbarstė beveik visą pranašumą (5:4). Tik dešimtajame geime ispanui galiausiai pavyko įtvirtinti pergalę.

BEST WIN OF HIS CAREER!



Pedro Martinez upsets the top seed and defending champion Casper Ruud 6-4, 4-6, 6-4 in 3h07 and reaches the @EstorilOpen final for the first time!



THIRD CAREER ATP FINAL!



pic.twitter.com/YLI7Fy9bBK