Viliaus Gaubo pergalė prieš Boyerį „Roland Garros“ turnyre: emocijų proveržis po kontraversiško taško

Paskutinis taškas šiame mače sukėlė nemažai diskusijų. Po T. Boyerio smūgio V. Gaubas nustojo žaisti ir signalizavo, kad kamuoliukas leidosi už aikštės ribų. Tada bokštelio teisėjas nulipo patikrinti žymę ir patvirtino, kad kamuoliukas – užribyje. Tokiu būdu V. Gaubas realizavo „match pointą“.

Kiek anksčiau panašioje situacijoje T. Boyeris buvo įsitikinęs, kad V. Gaubas nepataikė į aikštę, bet tada teisėjas patvirtino, kad lietuvis smūgiavo tiksliai. Panašu, kad T. Boyeris buvo įpykęs dar po to epizodo, todėl po „match pointo“ atbėgo į kitą aikštės pusę ir su teisėju apžiūrinėjo kamuoliuko žymę.

„Tu rodai klaidingą žymę! Pats pasižiūrėk, ką tu rodai. Matei, iš kur aš smūgiavau? Kamuoliukas negalėjo kristi tokia trajektorija, kokia tu rodai. Čia ne ta žymė. Teisėjai tylėjo, nes smūgis buvo geras“, – nervinosi T. Boyeris.

Po amerikiečio tirados bokštelio teisėjas nuėjo paskelbti galutinį rezultatą, o susinervinęs T. Boyeris, prieš tai paspaudęs ranką V. Gaubui, ėmė trankyti raketę į trosą, kol ją sulaužė. Tada jis pasiėmė numestą raketę ir dar kartą ją trenkė į žemę.

OMG THE LAST POINT WAS ABSOLUTE CINEMA BUT VILIUS GAUBAS NAILED IT AT THE END!!! 🎞️🍿 D. Tristan Boyer 7-5, 6-3.



To be safe, these are the pics from the ending (I don't wanna risk my med accs), but it was an unreturned serve (a little bit out is still out, right, from the… pic.twitter.com/oUECwKobOX