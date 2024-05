Vietos „Panathinaikos“ neradantis argentinietis gali sugrįžti į ankstesnį klubą

Primename, kad praėjusią vasarą L. Vildoza sudarė trejų metų kontraktą su „Panathinaikos“, tačiau šioje komandoje nerado sau vietos. Tai buvo gana nuviliantis sezonas, o krepšininkas per vidutiniškai 15 minučių surinkdavo 5,8 taško (36 procentai tritaškių), 1,5 atkovoto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 4,7 naudingumo balo.

Luca Vildoza will be Crvena Zvezda's first signing for next season, I'm told.



Done deal between the point guard and Red Star for the return to Belgrade of the argentine after one season with Panathinaikos Athens.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers #CrvenaZvezda pic.twitter.com/4gsS3hgeGQ