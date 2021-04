Vienas „Real“ lyderių prieš Eurolygos atkrintamąsias išvyksta į NBA

Oklahomos klubas atleido Dariusą Millerį, kad sudėtyje atlaisvintų vietą Eurolygoje sužibusiam puolėjui.

Sezono eigoje „Real“ į NBA jau išleido Facundo Campazzo, dėl traumos baigėsi Anthony Randolpho sezonas, todėl po dviejų savaičių startuosiančiose Eurolygos atkrintamosiose Pablo Laso turės krūvą galvosūkių.

26 metų 198 cm ūgio G.Deckas šį sezoną per 24 minutes rinko 8,8 taško (41 procentas tritaškių), 3,7 atkovoto kamuolio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 10,3 naudingumo balo.

Itin sėkminga jam buvo antroji sezono dalis – per dešimt pastarųjų Eurolygos mačų jis rinko 13,1 taško ir 15,3 naudingumo balo.

31 metų 198 cm ūgio D.Milleris už Atlanto per 11 minučių rinko 4,1 taško (41 procentas tritaškių), 1,3 atkovoto kamuolio ir 1,2 rezultatyvaus perdavimo.

