Vienas geriausių Lietuvos „LoL” žaidėjų „Warden” grįžta į Graikijos lygą

Kartu su „WLGaming Esports” ekipa „Warden” šiemet gins Graikijos „League of Legends” lygos nugalėtojų titulą.

Prie šios Graikijos organizacijos L.Lenikas prisijungė jau trečią kartą karjeroje. Pirmą sykį šios komandos nariu lietuvis tapo 2020 metų rugpjūtį.

Prieš sugrįžtant į „WLGaming Esports” „Warden” žaidė Baltijos lygoje, kur su „Goskilla” komanda pasiekė pusfinalį.

Happy to be back! Time to get another trophy and EUM spot for @WLGgr 👑Let's get it 😈 https://t.co/JIufgmoXEv