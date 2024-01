Vienas garsiausių pasaulio čiuožėjų kaltinamas išprievartavimu: savo reputaciją gins visais įmanomais būdais

34-erių kanadietis taip pat pranešė, kad kartu su partnere traukiasi iš Kanados šalies dailiojo čiuožimo čempionato.

Pranešama, kad dailiojo čiuožimo žvaigždė iš Kanados yra kaltinama seksualiai išnaudoju moterį, kuri taip pat yra iš dailiojo čiuožimo pasaulio ir šiuo metu dirba trenere. Moters tapatybė nėra atskleidžiama, tačiau incidentas išvyko dar 2012 m. Tuo metu galimai išprievartautai moteriai buvo 22-erji.

Pats N. Sorensenas kaltinimus neigia ir tikina, kad gins savo reputaciją visais įmanomais būdais.

