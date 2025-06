„Viada-Multi FX“ komanda su iššūkiais Rally Žemaitija ralyje iškovojo prizinę vietą

Strategiją pakeitė smūgis į akmenį

Bene dramatiškiausiai iš visų „Viada-Multi FX“ narių klostėsi Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano dueto pasirodymas. Praėjusiais metais šiose varžybose triumfavęs ekipažas šiemet susidūrė su tokiais iššūkiais, kad tik dėl laimingo atsitiktinumo jiems neteko ginklų sudėti net neįpusėjus raliui.

Viename iš greičio ruožų dar lenktynių pradžioje ekipažas „Škoda Fabia“ automobiliu kliudė itin masyvų akmenį. Incidento metu buvo pažeistas automobilio dugnas ties variklio skyriumi, kliuvo ir pakabai.

Ekipai grįžus į serviso zoną „Viada-Multi FX“ ekipos mechanikai diagnozavo, kad akmuo ne tik suskaldė aliumininę dugno apsaugą, bet ir pažeidė variklio tvirtinimo elementus, ėmė sunktis alyva. Trečioje absoliučios įskaitos vietoje tuo metu klasifikuotas Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano ekipažas tuomet suprato, kad turima pozicija šįkart bus išties didelis laimėjimas, tad dėjo visas pastangas trečiajai vietai išlaikyti iki pat finišo.

„Kelmės ralis prieš varžybas nežadėjo nieko ypatingo. Šių apylinkių greičio ruožai mums puikiai pažįstami, todėl staigmenų nesitikėjome. Tačiau didelė konkurencija ir didelis priekyje važiavusių lenktynininkų tempas visus privertė spausti smarkiau, todėl daug kam nepavyko išvengti klaidų. Jų neišvengėme ir mes.

Ketvirtame greičio ruože kirtau kampą ir pataikiau į akmenį. Smūgį sugėrė apsauga, bet kliuvo ir varikliui. Trūko variklio atrama, pradėjo bėgti alyva. Po greičio ruožo šiaip ne taip nusigavome iki serviso, kur mechanikai Kristijonas ir Tomas puolė dirbti darbus. Servisas buvo trumpas – vos pusė valandos. Kiek spėjo, tiek sutvarkė – pakišo po varikliu gumos gabalą, užtepė hermetiko, kad alyva nesisunktų, atsargai mums į saloną įdėjo papildomai alyvos.

Važiavome dar keturis greičio ruožus, o po jų vėl grįžus į servisą mechanikai toliau tęsė to smūgio į akmenį padarinių šalinimą. Galiausiai šiaip ne taip atvažiavome į finišą. Prieš ralį su šturmanu Daliumi svarstėme, ar ta trečia vieta mus tenkintų, bet po finišo džiaugėmės joje finišavę“, – įspūdžiais dalijosi Giedrius Notkus.

Rezultatą sugadino neatlaikęs metalas

Ambicijų pasivaržyti dėl pozicijų klasėje prieš startą neslėpė Karolio Kairio ir Renaldo Gegužinsko ekipažas. Jie per išvakarėse vykusį testinį grečio ruožą išmėgino savo „Ford“ vietos žvyrkelyje ir suprato, kad galima mėginti kovoti dėl rezultato.

Tačiau varžybų dieną, dar antrame greičio ruože lūžo galinė jų automobilio rato svirtis. Iki serviso zonos dar buvo likę du greičio ruožai, tad duetas suprato, jog ambicijas kovoti dėl rezultato jau galima padėti atgal į stalčių.

„Startavome su dideliu entuziazmu. Per bandomąjį greičio ruožą pavyko susikalbėti su šturmanu. Buvo nuspręsta siekti rezultato. Bet, deja, antro ruožo pabaigoje lūžo galinė šakė. Trečią ir ketvirtą greičio ruožus važiavome avariniu režimu, praleidinėjome iš paskos startavusius ir mus pavijusius dalyvius. Praradome virš šešių minučių. Tokio praradimo „atlošti“ jau nebegalėjome, todėl nusprendėme per likusią ralio dalį šiek tiek paeksperimentuoti su automobilio nustatymais ir juos keitinėjant žiūrėti, kaip galime rasti daugiau greičio“, – sakė Karolis Kairys.

Sugrįžo po avarijos

Per žingsnį nuo podiumo savo klasėje liko Klaudo Bučinsko ir Povilo Gutausko tandemas. Jie pirmame Lietuvos automobilių ralio čempionato etape Lazdijuose patyrė smarkią avariją ir jų dalyvavimas Kelmėje buvo pakibęs ant plauko. Tačiau ekipažas rado laiko ir finansų rezervų atstatyti techniką ir stojo į kovą antrame čempionato etape. Visgi šįkart duetui iki prizininkų podiumo pritrūko – nuo trečiosios vietos jie per daugiau nei šimto kilometrų distanciją atsiliko vos 7,5 sek.

„Esame patenkinti, nes pavyko finišuoti. Neturėjome to geriausio tempo, nes kol mes tvarkėmės automobilį po avarijos Lazdijuose, varžovai tą laiką skyrė treniruotėms ir testams. Buvo akivaizdu, kad jie į šį etapą atvyko stipriai pagreitėję. Be to, buvo dar likę šiek tiek baimės po Lazdijų avarijos ir tai darė įtaką mūsų greičiui Kelmėje. Analizuosime, kur pralošėme, kur galime būti greitesni. Nenuleidžiame rankų.

Dabar laiko treniruotėms jau turėsime ir mes, todėl stipriai ruošimės, kad kitame etape parodytume kur kas geresnį tempą“, – pasakojo „Peugeot 208“ vairavęs Klaudas Bučinskas.

Ieškos papildomo greičio

Ketvirtoje vietoje klasėje ir septynioliktoje pozicijoje absoliučiai „Rally Žemaitija“ varžybose finišavo Jono Sluckaus ir Giedriaus Šileikio ekipažas su „Škoda Fabia“.

Tandemo pilotas Jonas Sluckus pasidžiaugė, kad jam gerai žinomais Kelmės apylinkių žvyrkeliais lenktyniauti sekėsi sklandžiai – ekipažas išsilaikė ant kelio. Visgi pilotas savo važiavime pasigedo kiek greitesnio tempo.

„Man viskas patiko išskyrus mane patį devynis greičio ruožus. Jaučiau, kad trūksta greičio. Visa kita – gerai. Puikios varžybos. Nė vieno priekaišto. Mechaninių problemų neturėjome, laukais smarkiai nesivažinėjome, tai manau, kad viskas gerai. Reikia tik atrasti greičio, kad būtų dar geriau“, – sakė Jonas Sluckus.

Išliko tarp pajėgiausių ekipų

Komandinėje įskaitoje „Viada-Multi FX“ ekipa ir vėl buvo tarp trijų greičiausių varžybų komandų. Ekipažų surinkti taškai lėmė trečiąją vietą.

„Surinkome vienodai taškų su antroje vietoje finišavusia „Čapkauskas Autocentras“ komanda. Džiugu, kad stabiliai renkame taškus antrame etape iš eilės ir tikiuosi, kad metų gale ir vėl būsime tarp pajėgiausių šalies komandų. Dabar susitvarkome kovos randus ir susitinkame Ukmergėje“, – mintimis dalijosi „Viada-Multi FX“ ekipos lyderis Giedrius Notkus.