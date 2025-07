Verstappenas Silverstono kvalifikacijoje aplenkė „McLaren“ pilotus ir iškovojo pergalę dramatiškoje kovoje

Paskutiniu bandymu įspūdingą pergalę išplėšė olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“, 1:24.892 min.). Jis aplenkė ilgą laiką pirmavusį australą Oscarą Piastri („McLaren“, 1:24.995) bei kitą „McLaren“ pilotą britą Lando Norrisą (1:25.010).

Ketvirtą vietą iškovojo britas George‘as Russellas („Mercedes“, 1:25.029), nežymiai aplenkęs abu „Ferrari“ pilotus – britą Lewisą Hamiltoną (1:25.095) bei monakietį Charlesą Leclercą (1:25.121).

Ši kvalifikacija buvo kaip reta atkakli. Pirmus 6 pilotus skyrė vos 0.229 sek.

7-ą vietą užėmė italas Kimi Antonelli („Mercedes“), bet jam bus pritaikyta 3 starto pozicijų bauda už sukeltą avariją Austrijoje su M. Verstappenu. Dar skaudžiau buvo nubaustas 8-ą vietą kvalifikacijoje užėmęs Oliveris Bearmanas („Haas“). Jis treniruotėje raudonų vėliavų fazės metu per greitai lėkė į boksus, patyrė avariją ir gavo 10 starto pozicijų baudą.

