Vengrių charakterį atlaikiusios ispanės išplėšė bilietą į Europos krepšinio čempionato finalą

Ispanės pusfinalio kovą pradėjo kieta gynyba ir varžovėms pora pirmųjų minučių neleido pelnyti taškų, tuo tarpu pačios rungtynes atidarė taikliu tritaškiu. Visgi vengrės greitai surado savo žaidimo ritmą ir neleido ispanėms pabėgti į priekį. Įpusėjus ketvirčiui Ispanijos rinktinė pirmavo tik 1 tašku (12:11), o kėlinį užbaigė pirmaudama 4 taškais (18:14).

Nors abi komandos antrąjį kėlinį praėjo su puikiu užsivedimu, tačiau vengrių bandymai pasivyti varžoves būdavo nesėkmingi. Įpusėjus antrajam ketvirčiui Ispanijos komanda pavojingai tolo nuo savo varžovių ir jau buvo susikrovusios dviženklę persvarą (30:18). Galiausiai į ilgąją pertrauką komandos keliavo jas skiriant dešimt taškų (38:28).

Po ilgosios pertraukos padaugėjo klaidų ispanių žaidime, tačiau Vengrijos komanda toliau neišnaudojo progų, nemažai klydo ir leido varžovėms didinti persvarą. Visgi antroje kėlinio dalyje Vengrijos krepšininkės ėmė kvėpuoti ispanėms į nugarą ir iki ketvirčio pabaigos savo atsilikimą sumažino iki 4 taškų (50:46).

Lemiamame ketvirtyje Vengrijos krepšininkės neleido varžovėms žymiau išsiveržti į priekį ir rodė neįtikėtiną kovingumą. Nors vengrės visą laiko buvo atsiliekančiųjų vaidmenyje, vyko kova taškas į tašką. Visgi galiausiai Vengrijos krepšininkėms į priekį išsiveržti neleidę ispanės triumfavo ir keliauja į Europos čempionato finalą (69:60).

Ispanijos rinktinės gretose įspūdingai rungtyniavo Alba Torrens, kuri pelnė 27 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir padavė 4 rezultatyvius perdavimus.

Tuo tarpu vengrių gretose geriausiai rungtyniavo Agnes Studer, kuriai pavyko pelnyti 13 taškų, atkovoti 6 kamuolius ir perduoti 5 rezultatyvius perdavimus.

Europos čempionato finale Ispanijos rinktinė susitiks su Belgijos ir Prancūzijos akistatos nugalėtoja.

Primename, kad Ispanės turnyrą pradėjo netikėtu pralaimėjimu latvėms, bet vėliau užtikrintai įveikė visas varžovas iki pusfinalio, o ketvirtfinalyje 67:42 nepaliko šansų vokietėms. Tuo tarpu vengrės grupių etape irgi patyrė nesėkmę, bet grupėje vis vien liko pirmos, o turnyro ketvirtfinalyje 62:61 palaužė Čekijos rinktinę.

