Vėl visus pranokęs Mykolas Alekna laimėjo dar vieną „Deimantinės lygos“ etapą

Pirmuoju bandymu diskas skriejo 62,73 metrus, o antruoju 63,49 metrus. Ketvirtasis, penktasis ir šeštasis metimai nebuvo įskaityti, bet niekas iš varžovų nepajėgė aplenkti lietuvio.

Vietinių sirgalių numylėtinis švedas Danielis Stahlis (66,10) ilgą laiką buvo antras. Visgi, paskutiniu bandymu olimpinį ir pasaulio čempioną aplenkė 28-ą gimtadienį minėjęs australas Matthew Denny (66,75), kuris pernai tapo „Deimantinės lygos“ čempionu.

Kitas lietuvis Andrius Gudžius geriausiu savo bandymu diską nusviedė 64,07 metrus ir užėmė septintąją vietą.

Lietuvis aplenkė tik olimpinį vicečempioną švedą Simoną Petterssoną (59,55), kurio rezultatai pastaruoju metu yra itin prasti.

