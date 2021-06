Vėl kola: rungtynių metu aistruolis sviedė gėrimo butelį į Ronaldo

Dramatiškose rungtynėse netrūko ir incidentų, kurių epicentre dažniausiai atsidurdavo Cristiano Ronaldo. Audringai nusiteikę rungtynių sirgaliai apmėtė portugalų žvaigždę plastikiniais puodeliais, o vienas iš fanų netgi sviedė į C.Ronaldo neišgertą kolos butelį. Laimei, į futbolininką jis nepataikė.

C.Ronaldo šiame čempionate išgarsėjo, nuimdamas kolos butelius nuo stalo per spaudos konferenciją ir pasiūlydamas visiems gerti vandenį. Beje, mače su prancūzais vienas iš sirgalių norėjo bent trumpam paliesti C.Ronaldo ir įsiveržė į aikštę. Galiausiai jį sutramdė apsaugos darbuotojai.

Didžiulį ažiotažą sukėlęs spaudos konferencijos momentas – naujienos viršuje.

Ronaldo not in the mood for pitch invaders today. #POR pic.twitter.com/uSlC5MkC6k