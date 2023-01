Vėl geriausias pasaulyje: Džokovičius 10-tą kartą triumfavo „Australian Open“ turnyre

N. Džokovičius nuo pat finalo pradžios mėgino perimti iniciatyvą. Antrajame geime jis susikūrė du „break pointus“, kai pirmavo 40:15, bet iš pradžių neatlaikė S. Tsitsipo spaudimo, o vėliau padarė neišprovokuotą klaidą. Dar vieną „break pointą“ serbas susikūrė ketvirtajame geime. Šį sykį S. Tsitsipas neatlaikė įtampos – graikas svarbiausiu momentu padarė dvigubą klaidą. Nors vėliau graikas užtikrintai padavinėjo kamuoliuką, tačiau tuo pačiu pasižymėjo ir N. Džokovičius, ramiai išlaikęs įgytą persvarą iki seto pabaigos (6:3).

Antrajame sete S. Tsitsipas jau užtikrinčiau padavinėjo kamuoliuką ir metė rimtesnį iššūkį N. Džokovičiui. Septintajame geime serbas bandė susikurti „break pointą“, bet pataikė į tinklą ir parkrito. Nuo sezono pradžios serbas turi problemų su pakinkline sausgysle, bet šį kartą labai greitai atsistojo ir, panašu, išvengė sužeidimų.

Dešimtajame geime graikas pirmą kartą gavo progą tašku laimėti varžovo padavimų seriją, tuo pačiu atsidurdamas per tašką nuo pergalės sete. Užsivedę S.Tsitsipo fanai ėmė kelti triukšmą ir bandė išmušti N.Džokovičių iš vėžių, šiam besiruošiant atlikti padavimą. Visgi, serbas atlaikė spaudimą, sėkmingai vaikė S. Tsitsipą po kortą ir neutralizavo „break pointą“, kai graikas nespėjo prie varžovo smūgiuoto kamuoliuko.

Antrojo seto likimas sprendėsi pratęsime. Graikas po savo padavimo padarė neišprovokuotą klaidą, tačiau labai greitai atsitiesė, laimėdamas varžovo įžaistą kamuoliuką (1:1). Serbas dar kartą perėmė iniciatyvą, kai S. Tsitsipas po savo padavimų padarė dvi iš eilės neišprovokuotas klaidas (4:1). Visgi, tuomet prasidėjo ir serbo problemos. Iš pradžių jis padarė neišprovokuotą klaidą, tuomet – dvigubą klaidą ir išbarstė visą persvarą (4:4). N. Džokovičius dar kartą iniciatyvą susigrąžino po graiko neišprovokuotos klaidos (5:4). Teniso gerbėjai nerimo ir toliau – bokštelio teisėja ne kartą ramino fanus, kurie trukdė N. Džokovičiui ruoštis padavimams. Nepaisant to, serbas laimėjo abu likusius taškus po savo padavimų ir sėkmingai baigė setą.

Daug žadanti S. Tsitsipui buvo trečiojo seto pradžia. Jis jau pirmajame geime padarė tai, kas jam dar nebuvo pavykę – laimėjo serbo padavimų seriją. Visgi, ilgai lauktą persvarą jis išbarstė per keletą minučių – N. Džokovičius antrajame geime realizavo vieną iš dviejų „break pointų“.

Daugiau „break pointų“ nesusikūrė nė vienas žaidėjas, todėl prireikė pratęsimo. N. Džokovičius jį pradėjo nepriekaištingai ir atitrūko 5:0. S. Tsitsipas dar bandė gelbėtis, laimėjo vieną varžovo paduotą kamuoliuką, atlaikė du „match pointus“ ir sumažino deficitą iki minimumo (6:5). Visgi, tada eilė paduoti atėjo serbui ir jis išprovokavo lemiamą graiko klaidą.

N. Džokovičius į pergalę reagavo labai emocingai. Po triumfo su savo komandos nariais jis atsisėdo, užsidengė veidą rankšluosčiu ir ilgai verkė.

Anksčiau šie tenisininkai vienas prieš kitą buvo žaidę 13 kartų. Serbas laimėjo 10 iš šių dvikovų. 2019 m. pradžioje S. Tsitsipas tarpusavio mačų statistikoje dar turėjo pranašumą prieš N. Džokovičių (3:2), bet nuo tada serbas net 8 kartus iš eilės nugalėjo graiką.