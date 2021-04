Vasaros universiada nukelta į 2022-uosius metus

Daugelis elitinių sportininkų, kurie, tikėjosi varžytis pasaulio universitetų žaidynėse, turėjo galimybes treniruotis, nors ir su pertraukomis, visos pandemijos metu. Tačiau daugelis universitetų ir sporto įstaigų ilgai buvo uždaryti.

Be to, FISU vykdomasis komitetas teigia, kad tikėtinas visuomenės sveikatos padėties pagerėjimas per ateinančius metus bus toks, kad 2022 metų renginys vyks sklandžiai ir perteiks tą patirtį, kurią siekia suteikti FISU.

Primename, kad Lietuvos studentų rinktinė 2017 metais tapo universiados krepšinio turnyro nugalėtoja, o šiais metais vyriausiuoju rinktinės treneriu buvo paskirtas Utenos „Juventus“ strategas Žydrūnas Urbonas.