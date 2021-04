Idealaus sezono nebus: lietuvio ekipa krito NCAA finale

Iki finalinių rungtynių Gonzagos universitetas NCAA buvo laimėjęs visas 31 rungtynes. O „Bears“ iškovotas titulas buvo pirmasis universiteto istorijoje.

20-metis lietuvis M. Arlauskas finaliniame mače aikštėje nepasirodė.

Krepšininkas šiemet per visą NCAA sezoną pelnė vos taškus. Ant parketo jis pasirodė 17 kartų.

Nugalėtojams finale Jaredas Butleris pelnė 22 taškus ir pridėjo 7 rezultatyvius perdavimus.

Pralaimėjusiems Jalenas Suggsas surinko irgi 22 taškus.

FIRST. TIME. FEELING! 👏



Baylor wins the #NationalChampionship for the first time in men’s program history! pic.twitter.com/HOg0RgPN41