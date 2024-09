Varžovų dėjimas paskutinėmis sekundėmis sudaužė „Mantingos“ viltis Hamburge

Lietuviams iš pradžių reikėjo įveikti kvalifikaciją. A pogrupyje „Mantinga“ 21:18 nugalėjo „Wiesbaden“ (Vokietija) klubą bei 21:13 įveikė Alikantės „Argos Bat“ (Ispanija). Pirmame mače Tautvydas Kliučinykas pelnė 10 taškų, Vytautas Šulskis – 6, Žygimantas Šimonis – 4, o Ignas Labutis – 1, antrame susitikime T.Kliučinykas surinko 9 tšk., V.Šulskis – 5, Ž.Šimonis – 4, I.Labutis – 3.

Pagrindinio etapo C grupėje „Mantinga“ 8:21 neprilygo serbų ir slovėno atstovaujamai „Hangzhou“ (Kinija) komandai. T.Kliučinykas pelnė 3 tšk., V.Šulskis ir I.Labutis – po 2, Ž.Šimonis – 1. Lietuviai pataikė tik 2 iš 11 tolimų metimų, o varžovai – 5 iš 9.

„Mantinga“ dar galėjo prasimušti į ketvirtfinalį, bet tam reikėjo įveikti Diuseldorfo LFDY (Vokietija) krepšininkus. Deja, dramatiškame C grupės mače „Mantinga“ 19:20 nusileido varžovams ir baigė savo pasirodymą. Varžovams pergalę išplėšė Floriano Wendelerio dėjimas likus žaisti kiek daugiau nei 2 sek. Varžovai vėliau dar spėjo blokuoti paskutinį „Mantingos“ metimą ir šventė pergalę.

THE PASS, THE DUNK AND THE BLOCK!!! 🤯

