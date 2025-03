VAR atšauktas „Atletico“ muštas baudinys: kaip tai įvyko, ką sako taisyklė ir kokia buvo reakcija?

„Atletico“ saugas Conoras Gallagheris pelnė įvartį jau 27-ąją sekundę, išlygindamas bendrą serijos rezultatą 2:2, tačiau nė viena komanda per likusį pagrindinį ir pratęsimo laiką neįmušė lemiamo įvarčio, tad penktą kartą istorijoje šių ekipų dvikova atkrintamosiose varžybose buvo sprendžiama baudinių serijoje.

Čia „Real“ dramatiškai ir kontroversiškai pasibaigusioje serijoje laimėjo rezultatu 4:2. Gynėjas Antonio Rudigeris realizavo lemiamą baudinį, pasiųsdamas kamuolį į vartų kampą pro Janą Oblaką, tačiau šeimininkai liko nepatenkinti anksčiau neįskaitytu Juliano Alvarezo smūgiu.

Po trijų sėkmingai realizuotų baudinių, buvęs „Manchester City“ puolėjas J.Alvarezas stojo mušti, turėdamas galimybę išlyginti rezultatą iki 2:2.

Argentinos futbolininkas smūgiuodamas paslydo, tačiau kamuolys vis tiek atsidūrė Thibauto Courtoiso ginamuose vartuose.

„Atletico“ sirgaliai jau šventė įvartį, tačiau prieš pat Fede Valverdei mušant sekantį „Real“ baudinį, lenkų teisėjas Szymonas Marciniakas nurodė, kad J.Alvarezo baudinys buvo neįskaitytas po VAR peržiūros.

Pakartojimai parodė, kad smūgiuodamas J.Alvarezas netyčia palietė kamuolį du kartus – pirmiausia atramine koja, o tada atliko pagrindinį smūgį.

Clearer video of Julian Alvarez touching the ball twice. pic.twitter.com/JKO5QfUzzL