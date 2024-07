Užtikrintą pergalę iškovojęs Novakas Džokovičius Vimbldone nutildė sirgalius ir pateko į ketvirtfinalį

Tai buvo ketvirta serbo pergalė prieš daną per šešias tarpusavio dvikovas.

Mačo pradžia N. Džokovičiui buvo neįtikėtina – serbas tris geimus iš eilės laimėjo „sausais“ rezultatais. H. Rune vėliau kiek atsigavo, bet intrigos pirmajame sete neatkūrė, o N. Džokovičius galėjo susikrauti ir didesnę persvarą, jei šeštajame geime būtų realizavęs „break pointą“.

N. Džokovičius ne kartą susiėmė už pilvo ir prašė leidimo nubėgti į tualetą, bet jam buvo pasakyta, kad serbas turi tik 45 sekundes. N. Džokovičius kentėjo iki antrojo seto vidurio ir tada nuskubėjo į tualetą. Grįžęs serbas netrukus laimėjo varžovo padavimų seriją.

Devintajame geime serbas pirmavo 40:0, bet iš viso nerealizavo 6 „set pointų“. Nedaug trūko, kad N. Džokovičius prisižaistų, nes dešimtajame geime H. Rune susikūrė „break pointą“. Visgi, danas progą išlyginti rezultatą iššvaistė, o N. Džokovičius galėjo erzinti sirgalius, kurie ilgą laiką skandavo H. Rune pavardę.

Trečiasis setas prasidėjo nuo serbo realizuoto „break pointo“. H. Rune galėjo gelbėtis šeštajame geime, bet pralaimėjo „break pointą“, o septintajame geime dar prastai sužaidė savo padavimų metu ir kapituliavo.

Novak Djokovic not happy with the crowd at Wimbledon after match with Rune



“I know they were cheering for Rune but that’s an excuse to boo… I know all the tricks..”



“I’ve played in much more hostile environments. You guys can’t touch me”



🥶



pic.twitter.com/pdnFFQwiGm

REKLAMA