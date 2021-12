Užsienio žiniasklaidos pranešimai pasėjo klausimų dėl „Bymo“ ateities MOUZ ekipoje

Šis patikimos CS:GO naujienų svetainės „1pv“ pranešimas pasėjo daug klausimų dėl lietuvio Aurimo „Bymo“ Pipiro ateities MOUZ ekipoje.

CS:GO bendruomenėje jau kurį laiką sklando žinia, kad Robinas „ropz“ Koolas paliks komandą ir persikels į G2 arba „FaZe Clan“.

Dabar, pasak „1pv“ šaltinių, NBK yra arti sugrįžimo į MOUZ, o Adamas „torzi“ Torzsas bus perkeltas iš MOUZ NXT į pagrindinę komandą.

Šaltinių teigimu, iš pagrindinės MOUZ ekipos kitą sezoną liks tik Christopheris „dexter“ Nongas ir Davidas „frozen“ Černanskis.

Sad to see Bymas go, but this is a sick move overall (as usual) from MOUZ. It’d be especially good if NBK’s addition allows Dexter to focus more on fragging. https://t.co/ifJf1kZebN

Taigi viskas veda link to, jog Aurimas „Bymas“ Pipiras taip pat bus priverstas palikti komandą, o jo vietą užims dar vienas akademijos narys, greičiausiai – Jonas „JDC“ de Castro.

I mean if they got some one normal in place of dexter they would actually achieve something with nbk igling but shit happens

overall without ropz current roster had only frozen, acor negative impact, bymas inconsistent af not even playing his roles kek