Užsienio žiniasklaidoje pasirodė lavinos, kuri pražudė lietuvio plaukiko sūnų, vaizdai

Trys kūnai buvo rasti po to, kai grupė dingo netoli Cermato miestelio (vok. Zermatt), kuriame yra populiarus slidinėjimo kurortas. Ketvirtasis asmuo buvo rastas sužeistas ir nedelsiant nuskraidintas į netoliese esančią ligoninę.

Bičiuliai Aleksą apibūdino, kaip „gerumo ir sumanumo švyturį“, kuris mėgo sportuoti, įskaitant ir slidinėjimą, rašo dailymail.co.uk.

„Žodžiai negali perteikti mūsų jaučiamo liūdesio gilumo ir tinkamai išreikšti jaunos sielos, tokios kupinos perspektyvų, džiaugsmo ir gyvybingumo, netekties“, – rašoma lėšų rinkimo puslapyje.

Po žinių, pasklidusių apie žuvusiųjų tapatybes, Šveicarijos žiniasklaida pateikė daugiau detalių, tarp kurių – ir lavinos vaizdo įrašas.

Shortly after 2 p.m today there was an avalanche in the variant area on Riffelberg in Zermatt, Switzerland. The avalanche resulted in three fatalities and one person injured. Search operations have been halted for the day.pic.twitter.com/SeVssHwuy4