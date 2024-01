Už Prancūzijos vėliavą ant Dakaro sunkvežimio – piniginė bauda

Inspektorius iš pradžių įspėjo M.Pianą, kad sunkvežimio durelių trūksta jo vardo. Prancūzas tą problemą ištaisė, tačiau pamiršo uždengti Prancūzijos vėliavą. Nuo šių metų Dakaro ralyje sportininkams draudžiama ant savo transporto priemonių demonstruoti šalių vėliavas. Tokio sprendimo organizatoriai taip ir nepaaiškino, bet manoma, kad tai dalinai susiję su neramumais Gazos ruože ir geopolitine įtampa.

Antradienį buvo pranešta, kad Jordi Esteve gavo 20 tūkst. eurų baudą. Dabar paaiškėjo kiek daugiau detalių apie šį įvykį. Dalis ekipažo narių išvyko namo, nes manė, kad ralis jiems baigtas. Visgi, komandos vadovai liepė sunkvežimiui toliau važiuoti, todėl vairą į rankas perėmė Josepas Sabate. Kadangi lenktynių metu keisti ekipažo sudėties negalima, buvo skirta didelė bauda.

#Dakar2024: Pep Sabaté, driver of the #623 support vehicle, took over Esteve's truck after this.



He said he was following team instructions and regrets it, but has been reprimanded by the FIA and reported to Spain's RFEDA with possibility of his racing license being suspended.

Tomašas Ouredničekas gavo 2500 eurų baudą už tai, kad jo komandos nariai 6-ojo etapo metu stovėjo kuro papildymo zonoje. T.Ouredničekas teisinosi, kad jo komandoje daug nepatyrusių darbuotojų, bet teisėjų tai nesujaudino.

#Dakar2024: Tomáš Ouředníček has been fined €2,500 because of team members standing by the refuel zone in Stage 6.



He apologized and said many of his crew is inexperienced. FIA basically responded he hired them anyway despite them being newbies so responsibility falls on him.

Taip pat FIA įspėjo Pedro Almeidą už tai, kad šis suklydo skelbdamas 7-ojo greičio ruožo starto tvarką serviso sunkvežimiams.