Roko Baciuškos varžovė vos išvengė baudos: „Viena ranka laikiau vairą, kita rūpinausi, kad nepamestume padangos“

„Matant kitų dalyvių rezultatus, mes šiandien pasirodėme dar visai neblogai. Buvo daug akmenų ir mes labai anksti pradūrėme dvi padangas. Tada turėjome spręsti, ar spaudžiame toliau, ar renkamės saugesnį tempą. Iš pradžių atrodė, kad Chaleco (Lopezas – aut. past.) mus vejasi, bet vėliau sužinojome, kad jis prarado daug laiko.

Žodžiu, streso šiandien netrūko. Negana to, dar kilo problemų, bandant parvežti pradurtą padangą. Turėjau viena ranka laikyti vairą, o kita rūpintis, kad nepamestume padangos. Jei ją būtume palikę dykumoje, būtume gavę 10 minučių baudą. Dabar tikrai kurį laiką skaudės rankų raumenis“, - pripažino C.Gutierrez.

Nepaisant problemų, ispanė beveik užsitikrino vicečempionės vardą. Ji 28 min. 3 sek. atsilieka nuo amerikiečio Mitchello Guthrie, bet gerokai atitrūko nuo čiliečio Francisco Lopezo Contardo. Pastarasis trečiadienį pralaimėjo daugiau nei 45 min. ir dabar turės rūpintis trečios pozicijos išsaugojimu. Į ją taikosi Rokas Baciuška, priartėjęs iki čiliečio per mažiau nei 9 min.

SSV klasėje trečiadienį į istoriją įsirašė Sara Price. Ji tapo pirmąja JAV moterimi, laimėjusia Dakaro ralio etapą.

Problemų su ratais trečiadienį turėjo ir broliai dvyniai Coroneliai. Jie dėl to prarado beveik 4 valandas, bet galiausiai sulaukė serviso sunkvežimio ir pasiekė finišą.

FINISH! 🏁 We've had some difficulties as the wheel broke off. Luckily we've had the assistance truck to support us and we made it to the finish. Thanks all! 💪