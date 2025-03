UTMA vadovas Gecas: apie kriminalinę praeitį turintį Dirksčio varžovą, Kulio bandymą pasireklamuoti, suplanuotą Pauliukevičiaus ir Kudrešovo kovą ir talentingiausią jaunuolį

REKLAMA

Pagrindinėje vakaro kovoje Raimondas Avlasevičius (2-0-1 UTMA) svorio kategorijos iki 75 kg „Grand Prix“ pusfinalyje teisėjų sprendimu visuose trijuose raunduose įrodė pranašumą prieš Naurį Lukošiūną (0-1 UTMA) ir iškovojo teisę dalyvauti finale, kuriame susikaus su „Sparta Fight Gym“ klubiečiu Henriku Vikšraičiu .

Antrą pergalę UTMA turnyruose iškovojo Ignas Pauliukevičius (2-0 UTMA), kuris jau pirmajame raunde techniniu nokautu įveikė Artūro Kudrešovo skriaudiką Alexą Velenčiuč (1-1 UTMA).

Turnyre prasirodė ir Dominykas Dirkstys (8-2 UTMA), kuris itin užtikrintai susitvarkė su „atvirajame ringe“ turėjusiu pasirodyti Alminu Šatu (0-1 UTMA). D. Dirksčio varžovu galėjo tapti bet kas tarp 86-88 kg kovotojų, sutikusių kovoti prieš pagrindinį „Rising“ turnyrą vykusiame „atvirame ringe“, tačiau taip pat reikėjo ateiti ir į svėrimų procedūrą. Jau svėrimų procedūroje tapo aišku, kad iš keturių užsiregistravusių kovotojų, telpančių į paminėtą kategoriją, liko tik vienas – A. Šatas, kuris praeityje buvo teistas dėl automobilių vagysčių Didžiojoje Britanijoje.

Užtikrintas pergales anksčiau laiko iškovojo ir Mantvydas Perednis, Artūras Brižinskas ir Adas Ribakovas, kurie atitinkamai įveikė Edviną Averlingį, Žygimantą Kiudelį ir Danylą Matiukov.

Kovą anksčiau laiko baigė ir Edgaras Semionovas, kuris nugalėjo Pavelą Majauską, o Deividas Žamba greitai užbaigė kovą su Milanu Majausku.

Atidarymo kovose Kristupas Šimkus teisėjų sprendimu nugalėjo lenką Szymoną Soltys, o 16-metis Augustas Bagdonas iškovojo antrą pergalę UTMA ringe, kai nugalėjo Eimantą Zarėčnyj.

Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje UTMA vadovas Viktoras Gecas kalbėjo apie teisėjų sprendimą N. Lukošiūno ir R. Avlasevičiaus kovoje, D. Dirksčio varžovą su kriminaline praeitimi ir Ričardo Kulio bandymą pasireklamuoti.

– Po pagrindinės N. Lukošiūno ir R. Avlasevičiaus kovos buvo šiek tiek nepasitenkinimo iš Naurio kampo. Jo brolis Herkus sakė, kad tikrai negali būti 3:0 ir panašiai. Kaip pats vertinai kovą? Kas ją laimėjo, kas laimėjo raundais?

– Vertinti urbūt sunku. Norėtųsi dar pamatyt pakartojimą, nes buvo tikrai labai gera kova, labai kovinga kova. Atkreipiau dėmesį, kad Nauris tikrai labai stipriai smūgiavo, bet į ką dar labai atkreipiau dėmesį – kad labai gerai sugėrė tuos smūgius. R. Avlasevičius irgi turėjo atsakymų. O šiaip turbūt reikėtų pamatyt pakartojimą, nes tikrai labai įtempta kova ir buvo momentų, kai atrodo į vieną, į kitą pusę. Ir Nauris tikrai šiandien atidavė visą širdį, ir džiaugiuosi už juos abu – vienas keliauja į finalą, kitas į kitą kovą. Džiaugiuosi, kad jie galėjo šiandien vyriškai pasiplakti.

– Turbūt ankstyvas kandidatas į metų kovos titulą. Bet ar nusipelnė ir premijos šita kova?

– Gal ir nusipelnė, bet vyrai šitam ketvertuke ir be premijos labai gerai sėdi, tai su premijomis dar pažiūrėsime. Šiandien vienos premijos vos neišsikovojo, pritrūko, bet turėjo tokią teorinę galimybę.

– Kad jau užsiminėt apie tą premijos kovą – galite gal plačiau papasakoti, kaip vyko varžovo paieška D. Dirksčiui?

– Yra situacija, kad Dominykas turi kovą balandžio 19-ą „UTMA 12“ turnyre. Ta kova yra jo svorio kategorijoje, sakykim, su varžovu, kuris pas mus jau yra. Negalės žmonės sakyti, kad jis yra blogas ar prastas, ar nematė jo kovojant. Mano nuomone, negali kovotojas taip kiekvieną kartą kovoti stipriose kovose, didelėse kovose. Mes apskritai norėjom Dominyko kovos čia nedaryti, bet jis pats labai buvo išreiškęs norą kovoti Klaipėdoje, kad tai yra jo gimtasis kraštas, ir taip gavosi, kad nusprendėm paieškot tokio varianto.

Visų pirma surengėme paiešką per vidinius šaltinius. Niekas neatsirado. Tada sugalvojome padaryt viešą ėjimą, kad gali žmonės registruotis. Ir tikrai buvo daug, daug norinčių – labai daug. Čia Dominykui reiktų sunerimti, kiek daug priešų. Bet buvo ir 65, ir 71 kilogramų, ir 77 kg, bet nėra logikos atsivežt tokius žmones. Ir iš tų, kurie buvo – keturi žmonės – visi sakė, kad taip, bet, deja, galiausiai liko tik vienas.

Tarp kitko, tarp tų keturių buvo vienas kovotojas, kuris buvo kovojęs su Dovydu Rimkumi. Bet jis irgi atsisakė. Ir du kovotojai tiesiog nepasirodė.

– Kokia ten buvo istorija su R. Kuliu?

– Šitas žmogus, kai baigėsi svėrimų laikas, pradėjo daryt reklaminę kampaniją, puikiai žinodamas iš savo komandos narių, kad tai jau yra techniškai neįmanoma, nes tam tikri procesai jau yra įvykę. Ir pradėjo ieškot geros, pigios reklamos.

Jeigu dabar kalbant apie UTMA organizacijos arba apie kažkokio kovotojo baimę, aš galiu primint situaciją, kai Sergejus Maslobojevas, iš to pačio klubo, vos mūsų organizacijoje neužmušė „Rimkenzo“, o pats „Rimkenz“ kitą dieną gavo iššūkį iš Raimondo Krilavičiaus. Galbūt jiems reikėtų priminti, per kiek laiko mes tą iššūkį patvirtinome ir per kiek laiko jie nuėjo iki kovos. Tai buvo daugiau nei para. Tai buvo iki svėrimų laiko. O toliau – nežinau, kad daro vieną ir vėliau komentuoja kitą, tai čia pačio kovotojo reikalas. Jeigu jis čia kažkada atsiras, tai mes juo tikrai pasirūpinsim, taip kaip rūpinamės kitais kovotojais. O dabar atrodo, kad jis išreiškė nepasitenkinimą. Tai reiškia, kad organizacija, kurioje jis kovojo paskutinį kartą, juo rūpinasi geriau. Tai turbūt reikia palikt ant jo pečių šitą situaciją.

– Jam durys į UTMA organizaciją nėra uždarytos?

– Durys nėra uždarytos nei vienam kovotojui iš Lietuvos. UTMA norime turėt visus: visus geriausius, visus blogiausius. Norime, kad tie blogiausi taptų geriausiais. Tam ir darome „Rising“ turnyrus. „Rising“ turnyre pas mus negali būti taip, kad iš 10 kovų aštuoniose kovotų TOP UTMA žvaigždės. Tam yra skirta kovos, kur ateina debiutantai – tokie kaip Ž. Kiudelis, kuriam norisi ir padėkoti. Sutinku, gavo gerą stiprų apdaužymą, gerą iššūkį ir kaip kažkas pasakė: „nustot ominti ir pradėti treniruotis.“ Tai džiugu, kad atsiranda tokie momentai.

Pasikartosiu – „Rising“ būtent tam ir yra skirtas, kad ten galėtų augti jaunieji talentai. Ir kai mes ieškojom atsakymų, kodėl mes tą darom, tai „ChatGPT“ radom tokį atsakymą, kad UTMA „Rising“ turnyrai yra tam, jog apie juos dabar niekas nešnekėtų, bet kai kažkas taps žvaigžde – tai visi galės kalbėti, kad tas žmogus užaugo per UTMA „Rising“ turnyruose.

– Vienas iš tų žvaigždžių turbūt yra I. Pauliukevičius, kuriam pavyko antroje kovoje iš eilės pasiekt nokautą. Ar dabar jau mes galim sakyt, kad 100 proc. bus kova tarp jo ir A. Kudrešovo?

– Taip. Balandžio 19-ą – tikrai taip. Traumų nėra, jis pats nori, tai jų ta kova turi įvykt. Ten yra labai daug principingumo. A. Kudrešovas jau dabar ruošiasi ir labai ruošiasi. Ir mes net jam buvom už Igną garantavę, kad jeigu yra traumos atvejis, tai mūsų ir A. Kudrešovo planas nesikeičia. Jie tikrai ruošiasi ir manau, kad apie I. Pauliukevičių daug kalbėt nereikia – tegul jis kalba už save. Manau, kad publikai visai patinka jo kalbėjimo maniera ir panašiai.

– Buvo daug sugrįžimų – ir į pergalių kelią, ir sugrįžimų į ringą. Tarkime M. Perednis ir E. Semionovas po pralaimėjimų pasiėmė pergales. Taip pat matėm A. Ribakovą, kuris sugrįžo po ilgo laiko į ringą. Į pergalių kelią grįžo ir A. Brižinskas. Kuris iš tų sugrįžimų paliko didžiausią įspūdį?

– Jeigu kalbant apie sugrįžusius kovotojus į organizaciją, tai jūs jo nepaminėjot – A. Bagdonas. Tai yra vienas talentingiausių tokių metų jaunuolių apskritai esančių Lietuvoje. O toliau – tai smagu už visus. Smagu ir už tą patį Artūrą, kuriam viskas atrodo eina gera linkme. Tik reikia kelti drausmės lygį ir viskas tikrai eis tik geryn. Ir nepradėt omint. Na, nebent padėtų tai keliant drausmę ir darbo etiką. Taip pat balandžio 19-ą pamatysime tikrai labai įdomią Artūro kovą. Jis, kaip visada, reiškia norą MMA pirštinėms, tai bus pirmą kartą UTMA istorijoje – kikboksas su MMA pirštinėmis.

–Kas iš tų jaunųjų kovotojų jus nustebino? Kurią pavardę galbūt užsirašėte kaip tą, kurią norėsite matyti jau artimiausiuose renginiuose ir dovanojant aukšto lygio kovas?

– Arminas Pušinskas tikrai jau yra nuo praeito renginio mūsų sąrašuose. Ir šiandien dar kartą tą patį įrodė. Nors jie deklaravo norą kovot Muay Thai, bet pasakė: „Jeigu nėra Muay Thai – kovosim kikbokse.“ Atėjo, kovojo ir tikrai įveikė gerą ir jau kažką nuveikusį tokiam lygyje Pocių. Tikrai jį įsiminsime. Jeigu kalbant apie jaunimą, tai žvaigždė turi šviesti A. Bagdonui.

– Kas netrukus mūsų laukia „UTMA 12“ renginyje Kaune?. Ar turime pagrindinę vakaro kovą?

– Tai vakaro kova turbūt turėtų būt penki raundai dėl čempiono diržo svorio kategorijoje iki 75 kg. Kaip dabar matėte, finalas yra tarp H. Vikšraičio ir R. Avlasevičiaus. Reikės išsiaiškinti, kaip kiekvieno sveikata, kaip kiekvienas pasiruošęs, ar išsilaižo žaizdas. Ir duosim publikai žinoti.

– 10 tūkst. eurų A. Šatas šiandien nepasiėmė, bet šansų UTMA organizacijoje dar gali tikėtis?

– Manau, kad taip. Kalbant apie jį – mačiau daug negatyvo. Daug to, kad tai yra žmogus su praeitimi. Sutinku. Taip, visi mes esam turėję vienokių ar kitokių problemų – vieni didesnių, kiti mažesnių, vieni su vienokiais sunkumais susiduria, kiti su kitokiais. Bet tiesiog mano nuomonė yra tokia, kad tai yra sportas. Ir iki tol, kol mes iš trenerių, iš sporto salių žinom, kad tas kovotojas nėra aktyviai linkęs nusikalsti ar daryti kažkokius blogus darbus – mes privalom juos stumti į priekį.

Ir jeigu kažkas paklaustų klausimo, kaip visą šitą naratyvą, kuris ant kovotojų ir ant kovos menų Lietuvoje yra tikrai jau ne vieneri metai, kad galbūt ne visi pasirenka teisingą kelią, galbūt yra tokių, kurie klysta tame kelyje, stojasi ir dar klysta, o kiti būna, kad jau suklysta visiškai, kur nebeįmanoma atitaisyti. Bet aš manau, kad kovinis sportas galbūt ir yra ta vieta, kur mes galime kovotojams, kurie yra savo gyvenime suklydę, parodyti, kad jūs galit ateiti ir jūs galit čia būti ne tik kovotojais, bet jūs galit būti ir asmenybėmis. Jūs galit auginti save kaip asmeninį brendą ir galit kažkada iš to pasiekti rezultatų.

Manau, kad mes jau turime vieną kitą pavyzdį, kurie generuoja pajamas ir monetizuoja savo asmenybę ne tik gaudami tas pajamas iš kovų. Tai aš šitoje vietoje esu tokios nuomonės, kad neteiskim. Neteiskim, nes ne kiekvienas esame kažkokie auksiniai, ir visiems visko pasitaiko.

Pažiūrėsime, kaip bus su A. Šatu, pasiklausime jo trenerio Herkaus, paklausime, kaip sekasi atsistatyti po pralaimėjimo, ar nori ir dirba. Paklausime ir apie klystkelius – jeigu nėra klystkelių, tai manau, jis šanso yra vertas.

Visų turnyro kovų rezultatai:

Raimondas Avlasevičius (2-0-1 UTMA) – Nauris Lukošiūnas (0-1 UTMA) | –75 kg, kikbokso turnyro pusfinalis | R. Avlasevičiaus pergalė teisėjų sprendimu

Alexas Velenčiuč (1-1 UTMA) – Ignas Pauliukevičius (2-0 UTMA) | –95 kg, kikboksas | I. Pauliukevičiaus pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde

Dominykas Dirkstys (8-2 UTMA) - Alminas Šatas (0-1 UTMA) | -88 kg, kikboksas | D. Dirksčio pergalė nokautu antrajame raunde

Edvinas Averlingis (2-2 UTMA) – Mantvydas Perednis (4-1 UTMA) | -71 kg, kikboksas | M. Perednio pergalė techniniu nokautu antrajame raunde

Artūras Brižinskas (5-2 UTMA) – Žygimantas Kiudelis (0-1 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas | A. Brižinsko pergalė techniniu nokautu antrajame raunde

Danyla Matiukov (0-2 UTMA) – Adas Ribakovas (1-0 UTMA) | -75 kg, kikboksas | A. Ribakovas pergalė nokautu pirmajame raunde

Edgaras Semionovas (3-4 UTMA) – Pavelas Majauskas (0-1 UTMA) | -62 kg, kikboksas | E. Semionovo pergalė antrajame raunde techniniu nokautu

Deividas Žamba (2-0 UTMA) – Milanas Majauskas (0-1 UTMA) | -59 kg, MMA | D. Žambos pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu

Kristupas Šimkus (1-0 UTMA) – Szymonas Soltys (0-1 UTMA) | -95 kg, kikboksas | K. Šimkaus pergalė teisėjų sprendimu

Eimantas Zarėčnyj (0-1 UTMA) – Augustas Bagdonas (2-0 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas | A. Bagdono pergalė teisėjų sprendimu

