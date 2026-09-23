„UTMA Rising 3“: tašką praradęs Pultaražinskas dominavo prieš Stupak, Baranauskas šventė įspūdingą pergalę nokautu per 2 minutes ir metė iššūkį „Rimkenzo“

Šis nemokamas renginys tapo įžanga prieš šeštadienį (rugsėjo 26 d.) Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiantį didįjį „UTMA 19“ turnyrą.
„Šią idėją atsivežiau iš Las Vegaso, kur irgi vyko bokso turnyras, o tris dienas iki jo vyko įžanginės kovos“, – apie renginio koncepciją pasakojo V. Gecas.
Iš pradžių buvo planuojama, kad M. Pultaražinskas kausis prieš Justiną Gedminą, tačiau šis patyrė traumą, o likus kiek mažiau nei savaitei iki renginio jį pakeitė N. Stupak.
M. Pultaražinskas kovą pradėjo aktyviai ir iš artimos distancijos atakavo varžovą serijomis tiek į korpusą, tiek į galvą. Nors antrajame raunde N. Stupak bandė perimti iniciatyvą, jam sunkiai sekėsi pralaužti geresnį atstumą išlaikiusio varžovo gynybą. Trečiojo raundo viduryje „Spartos“ atstovas surengė sėkmingą atkarpą ir kelis kartus tiksliai pataikė į atidengtą oponento veidą.
Likus vos kelioms sekundėms iki finalinio gongo N. Stupak po kontakto atsidūrė ant žemės, o M. Pultaražinskas neleistinai smūgiavo koja gulinčiam varžovui į veidą, už ką iš jo buvo atimtas taškas. Visgi tai pergalės iš jo rankų neišplėšė.
„Save tokį pamenu treniruotėje kiekvieną vakarą. Kartais ne visada pavyksta perkelti tai į ringą, bet sunkiai dirbame ir rezultatą matote, – džiaugėsi M. Pultaražinskas. – Permušimai, kontratakos, tikslesni smūgiai, atstumo jutimas lėmė pergalę. Šiandien buvau geresnis.“
Greičiausiai ir efektingiausiai vakarą baigė „Sparta Fight Gym“ auklėtinis Ainas Baranauskas, kuris svorio kategorijos iki 86 kg dvikovoje nokautavo Gabrielių Palubinską vos per 2 minutes.
Praėjus vos 20 sekundžių nuo kovos pradžios A. Baranauskas tiesiu smūgiu dešine ranka pasiuntė „Titano“ atstovą į pirmąjį nokdauną. Pratęsęs agresyvų spaudimą, jis netrukus privertė varžovą kristi antrąjį, o galiausiai – ir trečiąjį kartą, po kurio kova buvo nutraukta.
„Neplanuotai, neplanuotai. Atrodo, kad dešinę išmečiau ir žiūriu – jau guli. Nebuvo jokio plano, tiesiog ėjome pasimušti, bet net ir pasimušti nespėjau, – po pergalės šypsojosi A. Baranauskas, netrukus metęs iššūkį žinomam kovotojui. – Jeigu gaučiau kontraktą, norėčiau su Rimkumi pasimušti. Jis du kartus atsisakė – vieną kartą tikrai, dėl kito nežinau. Vieną kartą neišgirdo, kitą kartą ruošiausi, o viduryje pasiruošimo sakė, kad užtenka ir nekovos.“
Kitoje 86 kg kategorijos kovoje Armandas Maknys teisėjų sprendimu (9:10, 10:9, 10:9) palaužė Žygimantą Baguckį. Nors Ž. Baguckis laimėjo pirmąjį raundą, vėliau A. Maknys sėkmingai išnaudojo ilgesnių rankų pranašumą, išlaikė atstumą ir trečiajame raunde netgi praliejo varžovo kraują.
„Viskas normaliai, nepavargome, sportavome stipriai. Buvau geresnis viskuo, ką daugiau ir bepridurti“, – po dvikovos kalbėjo A. Maknys. Jo pasirodymą teigiamai įvertinęs V. Gecas iškart įteikė jam dviejų kovų sutartį.
Svorio kategorijos iki 81 kg mūšyje Nedas Nedzveckas vieningu teisėjų sprendimu (10:9, 10:9, 10:9) įveikė Beną Šorochovą. Nuo pat pirmųjų minučių N. Nedzveckas demonstravo aktyvumą ir ne kartą pavojingai atakavo varžovo veidą dešine ranka.
„Pirmą raundą laimėjau, antrąjį gal net sakyčiau, jog pralaimėjau. Parodžiau gal 15 procentų savęs. Žinau, kad galiu žymiai geriau kovoti. Dabar daug sportuosiu, grįšiu greitesnis ir geresnis, aš jums prižadu“, – teigė N. Nedzveckas.
Turnyrą atidarė jauniausių dalyvių – 17-mečių – akistata su kojų apsaugomis (iki 58 kg), kurioje Emilis Meištavičius teisėjų sprendimu (10:9, 10:9, 10:9) įveikė Dominyką Adomkevičių. E. Meištavičius demonstravo didesnį aktyvumą, dažnai keitė stovėseną ir atakavo aukštais kojų smūgiais, kol jo varžovui akivaizdžiai pritrūko iniciatyvos puolime.
„Manau, kad tikrai užsidirbau kontraktą. Visą vasarą sunkiai dirbau po dvi treniruotes, manau, kad tai atsipirko. Pirmą kartą kovojau po 3 minučių raundus, tai tikrai pavargau“, – pripažino E. Meištavičius.
Pasibaigus kovoms, organizacijos vadovas Viktoras Gecas paskelbė, kad ilgalaikiai kontraktai įteikti A. Makniui, A. Baranauskui, N. Nedzveckui ir B. Šorochovui.
„Ypač patiko Maknio pasirodymas. Demonstravo savo charakterį, Maknys galbūt šiek tiek daugiau ir manau, kad jis tikrai nusipelnęs ir duodame 2 kovų kontraktą“, – apie A. Maknio ir Ž. Baguckio kovą kalbėjo V. Gecas.
Kalbėdamas apie A. Baranausko pergalę nokautu prieš G. Palubinską, V. Gecas nedaugžodžiavo: „Nežinau, ar reikia daug komentarų – Ainai, sveikas atvykęs į UTMA.“
Tuo tarpu V. Gecas kontraktus įteikė tiek pergalę šventusiam N. Nedzveckui, tiek ir pralaimėjusiam B. Šorochovui, teikdamas, kad anksčiau jie buvo netinkamoje vietoje, turėdamas omenyje „King of Kings“ organizaciją.
„Jie abu yra aukšto lygio kovotojai ir abu vaikinukai iki šios karjeros stadijos buvo netinkamoje vietoje, todėl abu norime pasiimti į UTMA“, – sakė V. Gecas.
M. Pultaražinskas aktyviai pradėjo kovą ir iš artimos distancijos serijomis smūgiavo tiek į korpusą, tiek į galvą. Jeigu N. Stupak atsakė keletu smūgiu, tai M. Pultaražinskas toliau itin aktyviai smūgiavo į korpusą, kas sukėlė „Akropolyje“ susirinkusių žiūrovų ovacijas. Antrojo raundo pradžioje N. Stupak stengėsi būti aktyvesniu, tačiau M. Pultaražinskas išlaikė atstumą. Visgi M. Pultaražinskas gana sėkmingai kontratakuodavo, o N. Stupak smūgiai dažnai nepasiekdavo tikslo. Trečiojo raundo viduryje M. Pultaražinskas turėjo sėkmingą atkarpą, kai kelis kartus pataikė tiesiai į atidengtą N. Stupak veidą, tačiau pastarasis sugėrė šiuos smūgius. M. Pultaražinskas pratęsė dominavimą ir pataikė aukštu kojos spyriu, o N. Stupak smūgiai dažniausiai skriejo į orą arba bloką. Likus vos kelioms sekundėms iki kovos pabaigos N. Stupak po kontakto krito ant žemės, o M. Pultaražinskas koja smūgiavo į varžovo veidą, už ką iš jo buvo atimtas taškas. Visgi tai nepadėjo N. Stupak ir M. Pultaražinskas šventė pergalę teisėjų sprendimais 10:9, 10:9, 8:9.
„Save tokį pamenu treniruotėje kiekvieną vakarą. Kartais ne visada pavyksta perkelti tai į ringą, bet sunkiai dirbame ir rezultatą matote, – kalbėjo M. Pultaražinskas. – Permušimai, kontratakos, tikslesni smūgiai, atstumo jutimas lėmė pergalę. Buvau geresnis šiandien. Ačiū, kad atvykote palaikyti ir susitinkame šeštadienį arenoje.“
Į ringą žengia Matas Pultaražinskas (3-8 UTMA) ir Natas Stupak (2-4 UTMA).
Kovos pradžioje abu kovotojai rodė aktyvumą, o N. Nedzveckas sugebėjo ne kartą dešine ranka pasiekti varžovo veidą. Nors B. Šorochovas stengėsi spausti, tačiau N. Nedzveckas gerai kontratakavo. Kituose raunduose N. Nedzveckas taip pat buvo pranašesnis ir galiausiai 10:9 laimėjo N. Nedzveckas.
„Pirmą raundą laimėjau, antrąjį gal net sakyčiau, jog pralaimėjau. Parodžiau, gal 15 procentų savę. Žinau, kad galiu žymiai geriau kovoti, dabar daug sportuosiu, grįšiu greitesnis, geresnis, aš jums prižadu“, – kalbėjo N. Nedzveckas.
Į ringą žengia Nedas Nedzveckas („Diamond Fight Club“) ir Benas Šorochovas („Šorochovai Team“ / „One Blood“).
Praėjus vos 20 sekundžių A. Baranauskas dešine ranka tiesiu smūgiu pasiuntė G. Palubinską į nokdauną. A. Baranauskas ir toliau spaudė savo varžovą ir netrukus pasiuntė į dar vieną nokdauną. Nors kova tęsėsi, tačiau G. Palubinskas negalėjo nieko pasiūlyti ir po dar kelių smūgių krito ant žemės trečią kartą. Praėjus vos 2 minutėmis nuo kovos pradžios Andriaus Šipailos ir Tomo Pakutinsko į ringą palydėtas A. Baranauskas šventė įspūdingą pergalę.
„Neplanuotai, neplanuotai. Atrodo, kad dešinę išmečiau ir žiūriu jau guli. Nebuvo jokio plano, tiesiog ėjome pasimušti, bet net ir pasimušti nespėjau. Jeigu gaučiau kontraktą, norėčiau su Rimkumi pasimušti, jis du kartus atsisakė – vieną kartą tikrai, dėl kito nežinau. Vieną kartą neišgirdo, kitą kartą ruošiausi, viduryje pasiruošimo sakė užtenka, nekovosiu“, – sakė A. Baranauskas.
Į ringą žengia Ainas Baranauskas („Sparta Fight Gym“) ir Gabrielius Palubinskas („Titanas“).
Kovos pradžioje Ž. Baguckis mažino atstumą ir kiek aktyviau atakavo, tačiau antrajame raunde jau A. Maknys išlaikė atstumą ir ilgesnėmis rankomis sėkmingiau ieškojo skylių varžovo gynyboje. Trečiajame raunde A. Maknys sugebėjo pralieti varžovo kraują bei atrodė išsaugojęs kur kas daugiau jėgų.
Pirmąjį raundą 10:9 laimėjo Ž. Baguckis, tuo tarpu kitus du – A. Maknys.
„Viskas normaliai, nepavargome, sportavome stipriai. Apšilau ir viskas buvo normaliai. Buvau geresnis viskuom, ką daugiau dar pridurti“, – po pergalės kalbėjo A. Maknys.
Į ringą žengia Žygimantas Baguckis („Fighters Factory“) ir Armandas Maknys („One Blood“).
E. Meištavičius kovos pradžioje buvo aktyvesnis ir stengėsi spausti D. Adomkevičių ir atliko nemažai aukštų spyrių, tačiau pastarasis gana sėkmingai gynėsi ir nepraleido akcentuotų smūgių. Visgi pats D. Adomkevičiui trūko aktyvumo puolime, o E. Meištavičius raundą užbaigė dar vienu aukštu spyriu. Antrajame raunde E. Meištavičius dažnai keitė stovėseną, toliau aukštai kėlė kojas ir dažnai gerai kontratakavo bei darė daugiau žalos varžovui. Trečiajame raunde abu kovotojai rodė nuovargio ženklus, bet E. Meištavičius ir toliau dominavo ir pasiekė užtikrintą pergalę visuose raunduse 10:9.
„Manau tikrai, kad užsidirbau kontraktą. Visą vasarą sunkiai dirbau po dvi treniruotess, manau, kad atsipirko. Pirmą kartą buvo raundai po 3 minutes, tai tikrai pavargau“, – kalbėjo pergalę iškovojęs E. Meištavičius.
Į ringą žengia 17-metis Dominykas Adomkevičius („SunCity MMA“) ir 17-metis Emilis Meištavičius („Titanas“).
Visas „UTMA Rising 3“ kovų sąrašas:
• Iki 58 kg, kikboksas (su kojų apsaugomis): Dominykas Adomkevičius („SunCity MMA“) – Emilis Meištavičius („Titanas“) | E. Meištavičiaus pergalė teisėjų sprendimu 10:9, 10:9, 10:9
• Iki 86 kg, kikboksas: Žygimantas Baguckis („Fighters Factory“) – Armandas Maknys („One Blood“) | A. Maknio pergalė teisėjų sprendimu 9:10, 10:9, 10:9
• Iki 86 kg, kikboksas: Ainas Baranauskas („Sparta Fight Gym“) – Gabrielius Palubinskas („Titanas“) | A. Baranausko pergalė nokautu per 2 minutes
• Iki 81 kg, kikboksas: Nedas Nedzveckas („Diamond Fight Club“) – Benas Šorochovas („Šorochovai Team“ / „One Blood“) | N. Nedzvecko pergalė teisėjų sprendimu 10:9, 10:9, 10:9
• Sutartinis svoris iki 69 kg, kikboksas: Matas Pultaražinskas (4-8 UTMA) – Natas Stupak (2-5 UTMA) | M. Pultaražinsko pergalė teisėjų sprendimu 10:9, 10:9, 8:9
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„Šią idėją atsivežiau iš Las Vegaso, kur irgi vyko bokso turnyras, o 3 dienos iki jo vyko įžanginės kovos“, – pasakojo UTMA vadovas V. Gecas.
Kalbėdamas apie tai, kam bus įteikti kontraktai, V. Gecas įvardino keturis kovotojus.
„Ypač patiko Maknio pasirodymas. Demonstravo savo charakterį, Maknys galbūt šiek tiek daugiau ir manau, kad jis tikrai nusipelnęs ir duodame 2 kovų kontraktą“, – apie A. Maknio ir Ž. Baguckio kovą kalbėjo V. Gecas.
Kalbėdamas apie A. Baranausko nokautu pergalę prieš G. Palubinską, V. Gecas nedaugžodžiavo:„ Nežinau, ar reikia daug komentarų – Ainai, sveikas atvykęs į UTMA.“
Tuo tarpu V. Gecas kontraktus įteikė tiek pergalę šventusiam N. Nedzveckui, tiek ir B. Šorochovui, teikdamas, kad anksčiau jie buvo netinkamoje vietoje, turėdamas omenyje „King of Kings“ organizaciją.
„Jie abu yra aukšto lygio kovotojai ir abu vaikinukai iki šios karjeros stadijos buvo netinkamoje vietoje, todėl abu norime pasiimti į UTMA“, – sakė V. Gecas.