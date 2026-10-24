„UTMA 20“: Gočmenas ir Jemeljanovas žengė į turnyro dėl 50 tūkst. eurų finalą, Karosas dar kartą įveikė turką

Žiūrovų laukia ir daugiau intriguojančių kovų: Raimondas Avlasevičius ir Akramas Belmekki kausis dėl teisės susikauti su čempiono diržą laikančiu Nikola Cvetkovičiumi, aštuntuko pusfinaliuose dėl bilieto į 50 tūkst. eurų finalą susirems Deividas Jemeljanovas su Rodrigo Mineiro bei 18-metis Tomas Banskis su Isa Gočmenu, o su ringu atsisveikins veteranas Tomas Pakutinskas, kuris su mažomis MMA pirštinėmis stos prieš rumuną Ioną Grigore.
Žiūrovai išvys ir trečiąją Mato Pultaražinsko bei Osvaldo Fedorovičiaus kovą. Pirmą kartą jie susitiko 2025 m. balandį „UTMA 12“ turnyre, svorio kategorijos iki 67 kg „Grand Prix“ finale dėl taurės – tą kartą pergalę trečiajame raunde dėl varžovo traumos iškovojo M. Pultaražinskas. Jų revanšas įvyko šių metų sausį, kai „UTMA 16“ turnyre O. Fedorovičius šventė pergalę teisėjų sprendimu.
Revanšinė kova vyks ir tarp Vito Karoso ir Cengizo Lale'o. Šie kovotojai pirmą kartą susitiko šių metų balandį „UTMA 18“ turnyre, o tada svorio kategorijoje iki 67 kg pagal muay thai taisykles su MMA pirštinėmis po penkių raundų kovos pergalę teisėjų sprendimu šventė V. Karosas.
Iš viso turnyre įvyks 15 kovų: nuo 18.00 val. prasidės ankstyvoji turnyro dalis, o tris pirmąsias kovas tiesiogiai galėsite stebėti UTMA „youtube“ kanale ir „Sportas.lt“, nuo 19.00 val. startuos preliminarios vakaro kovos, o nuo 21.00 val. – pagrindinė turnyro dalis. Visų kovų eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
Skelbiama trumpa pertrauka.
T. Banskis itin daug judėjo po ringą, sugebėdavo išsisukti iš pavojingų situacijų ir pats labai sėkmingai atakavo tiek turko korpusą, tiek ir galvą. Raundo pabaigoje T. Banskis atliko aukštus spyrius, tuo tarpu I. Gočmenas buvo įspėtas už nelegalų smūgį alkūne.
Antrajame raunde I. Gočmenas daug atakavo į T. Banskio koją, tuo tarpu pačiam turkui nuo lietuvio smūgių gerokai paraudo dešinysis korpuso šonas. I. Gočmenas vis didino greitį ir spaudimą, nors ir T. Banskiui pakankamai gerai sekdavosi pasitraukti iš ringo kampų.
Trečiajame raunde I. Gočmenas nesustodamas spaudė T. Banskį ir nors lietuviui sekėsi gintis, tačiau paskutinėmis raundo sekundėmis po I. Gočmeno smūgio keliu, lietuvis krito ant žemės ir buvo skaičiuojamas nokdaunas. Nors T. Banskis atsistojo, bet kovos laikas jau buvo pasibaigęs ir nugalėtoją sprendė teisėjai.
Teisėjų sprendimus I. Gočmenas pirmuosius du raundus laimėjo rezultatais 10-9, o trečiąjį – 10-8.
Aštuntuko turnyro finale lapkričio 28-ą dieną I. Gočmenas susikaus su D. Jemeljanovu, kurį 2025 m. rugsėjį „UTMA 13“ turnyre nugalėjo trečiajame raunde techniniu nokautu.
D. Jemeljanovas nieko nelaukė ir nuo pat pirmų sekundžių pradėjo aktyviai atakuoti R. MIneiro tiek smūgiais rankomis, tiek ir keliais. R. Mineiro neturėjo progų atakuoti ir užsidarė gynyboje. D. Jemeljanovas nevengė spardyti ir į R. Mineiro priekinę koją bei visiškai dominavo kovoje, o R. Mineiro praktiškai neatliko nei vieno tikslaus smūgio.
Antrajame raunde D. Jemeljanovas toliau visiškai dominavo kovoje, o R. Mineiro atliko kuriozinį smūgį po kulversčio.
R. Mineiro atlikinėjo pavienius smūgius, tuo tarpu D. Jemeljanovas daug atakavo, tačiau sukrečiančių smūgių nepataikė. R. Mineiro rankas laikė žemai, bet sugebėdavo išvengti stipriausių D. Jemeljanovo smūgių. Paskutinėmis sekundėmis R. Mineiro vėl atliko kuriozinį spyrį iš kulversčio, po kurio atsistodamas trenkė D. Jemeljanovui, kuomet teisėjas jau skyrė kovotojus. Teisėjui prireikė stipriai suimti R. Mineiro, kad šis toliau neatakuotų lietuvio, o galiausiai ištiksėjo paskutinės sekundės ir kova buvo baigta.
„Galvojau greičiau pabaigsiu, bet jis atsparus smūgiams, kietas bičiukas. Jis 20 kartų daugiau kovų turėjęs ir tas jaučiasi. Visą likusią energiją siunčiu Tomukui (Banskiui, – aut. past.), palaikykite jį ir siunčiame vakariečius namo“, – po kovos kalbėjo D. Jemeljanovas.
C. Lale'as nuo pat kovos pradžios atakavo V. Karoso koją, kuri greitai pastebimai paraudo. Antrajame raunde V. Karosas buvo kiek aktyvesnis ir turėjo gerų progų, tačiau C. Lale'as stengėsi kuo dažniau atakuoti V. Karoso koją. Trečiajame raunde netrūko artimos kovos, kurioje kovotojai keitėsi smūgiais, tačiau nei vienas nepriartėjo prie to, jog pasiųstų savo varžovą į nokdauną.
Po trijų raundų skirtingu teisėjų sprendimu pergalę šventė V. Karosas.
„Būsiu pirmasis muaythai ir kikbokso čempionas tuo pačiu“, – po kovos pareiškė V. Karosas.
Į ringą žengia Vitas Karosas (7-4 UTMA) ir Cengizas Lale'as (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
R. Krilavičius kovą pradėjo labai agresyviai ir jau po pusės minutės „susprogo“ smūgiais, po kurių parvertė varžovą ir vos neatliko MMA stiliaus smūgių. M. Perednis vėliau atliko kelis aukštus spyrius, tuo tarpu R. Krilavičius dažnai mesdavosi į priekį ir bandydavo užspausti M. Perednį. Raundo pabaigoje jau M. Perednis sugebėjo įspausti R. Krilavičių į kampą ir atliko seriją smūgių. Abu kovotojai buvo įspėti dėl neleistinų veiksmų.
Antrojo raundo pradžioje M. Perednis kiek nusisuko ir tik atsisukęs sulaukė R. Krilavičiaus agresyvaus puolimo, po kurio teko M. Peredniui apsikabinti varžovą. R. Krilavičius toliau tęsė stiprias ir agresyvias atakas, tuo tarpu M. Peredniui buvo vis sunkiau pulti ir jis dažniau užsisklęsdavo gynyboje. Likus minutei iki raundo pabaigos R. Krilavičius atakavo tiek kojomis į blauzdas, tiek pataikė ir rankomis, bet ir vėl kovotojai suartėjo taip, jog abu krito ant žemės.
Trečiajame raunde abu kovotojai jau nebebuvo tokie staigūs ir agresyvūs, teisėjui teko dažnai juos skirti. Likus pusei minutės iki kovos pabaigos abu kovotojai susirėmė galvomis ir keitėsi atvirais smūgiais, kol nuskambėjo pabaigą skelbiantis gongas.
Teisėjai paskelbė, jog geresnis visuose raunduose buvo R. Krilavičius, kuris sulaukė ir 1000 eurų premijos.
„Ir Mantvydas dabar pasakė, kad buvau geresnis. Aš gerbiu Mantvydą, visą jo komandą. Vakar, neįvardysiu kas, bet pasakė, jog Vilniuje jo ateina pažiūrėti. Tas, kurį jūs nušvilpiate. Tai yra „Spartos“ miestas, o dabar visi paskanduokime – „Sparta“! Kai jis išeis į ringą, tikiuosi, kad mes dar stipriau jį nušvilpsime“, – apie I. Pauliukevičių kalbėjo R. Krilavičius.
Į ringą žengia Raimondas Krilavičius (4-1 UTMA) ir Mantvydas Perednis (5-5 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Kovos pradžioje M. Molotokas kelis kartus buvo įspėtas teisėjo dėl neleistinų veiksmų klinče. M. Rimdeika spaudė varžovą ir atliko ne vieną švarų smūgį, o po vieno iš jo smūgio dešine M. Molotokas pametė dantų apsaugą. Nepaisant galingų M. Rimdeikos smūgių, M. Molotokas laikėsi ir sugebėjo užbaigti pirmąjį raundą.
Antrojo raundo pradžioje teisėjui vėl teko stabdyti kovą dėl neleistinų M. Molotoko veiksmų ir šį kartą iš jo atėmė tašką. Likus pusantros minutės M. Rimdeikos smūgiai toliau pasiekdavo M. Molotoko atvirą veidą ir nors jis nekrito, tačiau teisėjas skaičiavo nokdauną ir galiausiai nutraukė kovą – M. Rimdeika šventė pergalę techniniu nokautu antrajame raunde!
„Varžovas nenustebino. Stiprus priešininkas, aš irgi po pertraukos grįžęs. Ačiū visai Lietuvai, kurie žiūrit. Pirmasis raundas buvo.. Įsitempęs buvau, nesąmones dariau. Treniruotėse viena, išėjus į ringą įgūdžiai kažkur dingsta. Adrenalinas, jaudulys daro savo. Antrajame raunde adaptavausi ir viskas gavosi pagal planą. Noriu toliau skaldyti kaukoles, esu pasiruošęs viskam, reikės grįžti į salę, kad nebūtų tokio pirmo raundo taip, kaip dabar“, – sakė M. Rimdeika.
Į ringą žengia Mantas Rimdeika (1-0 UTMA) ir Markas Molotokas (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas
Dviejų veteranų kovos pradžioje T. Pakutinskas rodė iniciatyvą ir per pusantros minutės du kartus „sprogo“ smūgiais, tačiau I. Grigore sugebėjo atsilaikyti. Likus minutei iki raundo pabaigos I. Grigore pataikė stiprų spyrį į kairę T. Pakutinsko koją ir lietuvis krito į nokdauną. Nepaisant akivaizdaus šlubčiojimo, T. Pakutinskas atsistojo ir pratęsė kovą. T. Pakutinskas stengėsi kuo greičiau atakuoti ir siųsti varžovą į nokautą, bet I. Grigore ir toliau atakavo kairę jo koją. Nors raundo pabaigoje T. Pakutinskas dar kart parkrito po vieno iš spyrių, tačiau tą kartą jau nokdaunas nebuvo skaičiuojamas.
Antrajame raunde T. Pakutinskas laidė stiprius smūgius, tačiau daugelis jų skriejo į orą, tuo tarpu I. Grigore toliau taikėsi į lietuvio kairę koją. Praėjus 36 sekundėms T. Pakutinskas ir I. Grigore apsikeitė smūgiais keliu vienu metu, bet I. Grigore pataikė žemiau juostos ir kova trumpam buvo sustabdyta. I. Grigore veide pasirodė kraujas, o T. Paktuinskas paleido ne vieną tikslų smūgį, po kurių I. Grigore pradėjo svirduliuoti. I. Grigore veide matėsi vis daugiau kraujo, o T. Pakutinskas toliau tęsė smūgius rankomis. I. Grigore vienu metu net šiek tiek pametė dantų apsaugą ir dažnai žiūrėjo į teisėją, tuo tarpu T. Pakutinskas tęsė smūgius.
„Neu***k manęs, tavo paskutinė kova, trys minutės ir važiuoji namo“, – T. Pakutinską prieš trečią raundą motyvavo S. Maslobojevas.
Pats T. Pakutinskas prieš trečią raundą pripažino, kad nebeturi jėgų.
T. Pakutinskas stengėsi atlikti smūgių serijas ir nors I. Grigore sunkiai stovėjo, bet nekrito ant žemės. Visgi rumunas, panašu, kad pamiršo, jog T. Pakutinsko koja yra traumuota ir jis nebeatlikinėjo smūgių į ją bei bandė keistis smūgiais rankomis. Per likusį laiką abu kovotojai jau praktiškai nebeturėjo jėgų ir nors smūgiavo, tačiau daugelis tų smūgių skriejo į orą ir kova buvo baigta.
Teisėjų sprendimas užtruko itin ilgai ir kovotojai ne vieną minutę stovėjo ringe ir laukė, kol paaiškės nugalėtojas.
Galiausiai teisėjai paskelbė, kad pergalę šventė T. Pakutinskas, tačiau nebuvo įvardinta, kokiu rezultatu.
„Viskas, noriu atsisveikinti su sportu, ačiū, kas palaikėte, ačiū treneriams, Andriui Šipailai, kad mane treniravo ir kentėjo mane. Ačiū Seriogai, viskas“, - sakė T. Pakutinskas.
T. Pakutinskas ir I. Grigore kovojo 2022 m. kovo 19 d. vykusiame „KOK 99“ turnyre, o tą kartą pagal MMA taisykles pirmajame raunde smaugimo veiksmu laimėjo lietuvis.
Pertrauka baigta! Į ringą žengia Tomas Pakutinskas (0-1 UTMA) ir jo anksčiau jau įveiktas Ion Grigore (0-0 UTMA). Tai bus svorio kategorijos virš 95 kg pagal kikbokso taisykles su MMA pirštinėmis kova, kuri bus ir paskutinė T. Pakutinskui.
Turnyre skelbiama pertrauka.
Andriaus Šipailos ir Sergejaus Maslobojevo į ringą palydėtas E. Šalkovski nuostabiai pradėjo kovą, spaudė varžovą nuo pat pirmų sekundžių, atliko kelis labai sėkmingus smūgius keliais ir likus 40 sekundžių iki raundo pabaigos pasiuntė turką į pirmą nokdauną. Nors B. Unal pratęsė kovą, tačiau antrajame raunde E. Šalkovski toliau dominavo ir galiausiai keliu pasiuntė varžovą į nokdauną, po kurio jis nebesugebėjo pakilti.
Tai buvo debiutinė E. Šalkovski kova svorio kategorijoje iki 95 kg.
„Gavosi, kaip gavosi. Planavau taip, žinojau, kad laimėsiu, žinojau, kad nokautu. Pasitikėjimo daug – aš grįžau. Nesvarbu, ką toliau duosit – Pauliukevičių, Dominyką – visus. Abu gaus“, – sakė E. Šalkovski
Į ringą žengia Edvinas Šalkovski (3-2 UTMA) ir Burak Unal (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Daug metų boksui atidavęs M. Gedminas kovos pradžioje sulaukė A. Misiūno smūgių į koją. Visgi pats M. Gedminas kelis kartus agresyviai puolė A. Misiūną dešine ranka, o raundo pabaigoje sugebėjo parversti A. Misiūną ant žemės, bet nokdaunas skaičiuojamas nebuvo. M. Gedminas retai naudojo kojų smūgius, tačiau raundą sugebėjo užbaigti agresyviomis atakomis rankomis.
Antrajame raunde M. Gedminas kelių smūgių kombinacija privertė atsitraukinėti A. Misiūną, kuris vėl slystelėjo. Nors raundo pradžioje A. Misiūnas stengėsi rodyti kiek daugiau spaudimo, bet raundui įpusėjus jau M. Gedminas dirbo pirmuoju numeriu. Raundo pabaigoje M. Gedminas pataikė švarų smūgį dešine ranka, tuo tarpu A. Misiūno kūne jau matėsi nuovargio ženklai.
Įpusėjus trečiajam raundui M. Gedminas turėjo kur kas daugiau energijos ir pradėjo dominuoti prieš A. Misiūną, kuris praleido daug rankų smūgių. Tiksint paskutinėms sekundėms M. Gedminas kelis sykius pataikė į korpusą, tačiau A. Misiūnas atsilaikė iki pat gongo pabaigos.
Teisėjai paskelbė, jog visus tris raundus laimėjo M. Gedminas.
„Visai neblogai su tomis kojomis, paspardė ir baigėsi žaidimai. Prasidėjo olimpinis boksas. Žinot ką, Eimantui Stanioniui nėra ką veikti, paimame olimpinį boksininką, padarome šešių raundų kovą. Antra – kalbėjau su Dirksčiu, sakė – laimėk vieną kovą UTMA ir kovojame. Daryk sugrįžimą, atsibodo man jau, statysime į vietą. Vienas iš dviejų. Čia mano ringas. Parveškit jį – su „Golf'u“, ar „Ferrari“, man neįdomu“, - šaukė M. Gedminas.
Į ringą žengia Arnoldas Misiūnas (3-4-2 UTMA) ir Mindaugas Gedminas (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Pirmajame raunde nei vienas iš kovotojų neįgijo aiškesnės persvaros ir trilogiją pradėjo žvalgyba. Antrajame raunde M. Pultaražinskas turėjo daugiau gerų momentų ir pradėjo kiek daugiau spausti O. Fedorovičių, tačiau antroje raundo pusėje ir O. Fedorovičius sugebėjo atsakyti bei kova ir toliau tęsėsi gana lygiai. Trečiąjį raundą O. Fedorovičius pradėjo agresyviais smūgiais, o raundo viduryje abu kovotojai turėjo puikių momentų ir pataikė švarių smūgių. O. Fedorovičius atliko kelis spyrius iš apsisukimo, bet pataikė į bloką. Raundo pabaigoje abu kovotojai atidavė visas jėgas, keitėsi atvirais smūgiais, bet nei vienas nekrito į nokdauną.
Po trijų raundų teisėjai paskelbė, kad pirmąjį raundą 10-9 laimėjo M. Pultaražinskas, antrąjį – 10-9 O. Fedorovičius, o trečiąjį – 10-9 vėl M. Pultaražinskas.
M. Pultaražinskui tai buvo antroji pergalė iš eilės.
„Nežinau, kiek rimtas pareiškimas. Tikėjausi iš savęs ir norėčiau daug daugiau. Čia tikrai nepabaiga, taisysime klaidas ir sportuosime toliau. Nejaučiu, kad turiu kokių traumų, tikrai varysiu toliau ir lauksiu kitų kovų. Nusiteikęs uždominuoti visą 67 kg kategoriją. Norėčiau kovoti su visais, nesvarbu, kokio lygio, gali mesti iššūkius, susikausiu su visais“, – kalbėjo M. Pultaražinskas.
Netrukus į ringą žengs Osvaldas Fedorovičius (5-3 UTMA) ir Matas Pultaražinskas (4-8 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Pranešta, kad neįvyks Alina Martyniuk (2-0 UTMA) ir Aya Boutafala (0-0 UTMA) kova. A. Boutafala turėjo problemų mesdama svorį ir nepasiekė reikiamos svorio ribos, tačiau kovoti vis tiek buvo sutarta. Visgi prieš pat žengiant į ringą A. Boutafala sveikata pablogėjo, todėl kova buvo atšaukta.
A. Baranauskas po pergalės metė iššūkį D. Rimkui, kuris pats netrukus atėjo į ringą. A. Baranauskas, kuris kovojo 86 kg kategorijoje, pabrėžė, kad dėl kovos su D. Rimkumi sutiktų mesti svorį iki 81 kg ar net 79 kg. D. Rimkus ringe pažymėjo, kad jam geriausiai tinka 81 kg kategorija ir priėmė A. Baranausko iššūkį.
A. Baranausko ir A. Maknio kovai taip pat prireikė visų 3 raundų. Nugalėtoju vienbalsiai paskelbtas A. Baranauskas. Jis laimėjo visus 3 raundus ir praliejo varžovo kraują, sužeisdamas jo nosį.
Kovai prireikė visų 3 raundų. E. Zarėčnyj laimėjo pirmą raundą, A. Gruodys - antrą ir trečią. Nugalėtoju paskelbtas A. Gruodys. Dalis sirgalių tokį sprendimą sutiko švilpimu.
B. Sytnykui buvo skirta pergalė, nes P. Mihasi nebegalėjo tęsti kovos.
Jau pirmajame raunde daug smūgiu į korpusą praleidęs P. Mihasi atsidūrė nokdaune. Pačioje antrojo raundo kovotojai susidūrė galvomis ir P. Mihasi kaktoje atsivėrė gili žaizda. Tuomet kova buvo nutraukta.
Dešimtojoje vakaro kovoje žiūrovai išvydo intriguojantį Vito Karoso (8-4 UTMA) ir turko Cengizo Lale (1-2 UTMA) revanšą svorio kategorijoje iki 67 kg. Svečias nuo pat pirmųjų akimirkų sistemingai kapojo kairiąją lietuvio koją žemais spyriais, tačiau antrajame ir trečiajame raunduose V. Karosas perėmė iniciatyvą, sėkmingai atakavo kombinacijomis artimoje kovoje ir po trijų raundų šventė pergalę skirtingu teisėjų sprendimu. Po antrojo laimėjimo prieš šį varžovą V. Karosas iškart pasiuntė žinutę organizacijai: „Būsiu pirmasis vienu metu ir muay thai, ir kikbokso čempionas.“
Pirmajame svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko pusfinalyje Deividas Jemeljanovas (5-1 UTMA) nepaliko jokių vilčių ekscentriškajam brazilui Rodrigo Mineiro (1-1 UTMA). Lietuvis nuo pat pirmųjų sekundžių užspaudė varžovą smūgių kruša, talžė priekinę brazilo koją ir visiškai kontroliavo kovos eigą. R. Mineiro bandė gelbėtis kurioziniais spyriais iš kulversčio, o pačioje dvikovos pabaigoje netgi sukėlė incidentą, kai atsistodamas smogė D. Jemeljanovui jau po teisėjo komandos „stop“. Teisėjui teko jėga tramdyti brazilą, o užtikrintą pergalę teisėjų sprendimu šventęs D. Jemeljanovas po kovos atidavė pagarbą oponento ištvermei.
Antrajame pusfinalyje dramatišką nesėkmę patyrė 18-metis Tomas Banskis (5-1 UTMA), po atkaklaus mūšio teisėjų sprendimu nusileidęs favoritui iš Turkijos Isai Gočmenui (4-1 UTMA). Puikiai ant kojų judėjęs ir kairiuoju šoniniu smūgiu turko šoną nudažęs T. Banskis sėkmingai atlaikė varžovo spaudimą. Visgi trečiajame be atokvėpio spaudimą didinęs I. Gočmenas paskutinėmis sekundėmis pataikė galingą smūgį keliu ir pasiuntė lietuvį į nokdauną. Nors T. Banskis sugebėjo atsistoti, laikas ištiksėjo ir pergalė atiteko Turkijos atstovui.
Šie rezultatai galutinai sudėliojo 81 kg aštuntuko turnyro finalą: lapkričio 28-ąją „UTMA 21“ turnyre dėl čempiono diržo ir 50 tūkst. eurų čekio susikaus seni pažįstami – D. Jemeljanovas ir I. Gočmenas. Tai bus principinis revanšas už 2025 m. rugsėjo dvikovą, kurioje pergalę techniniu nokautu šventė turkas.
Pagrindinę turnyro dalį po pertraukos atidarė emocinga Lietuvos kovinio sporto veterano Tomo Pakutinsko atsisveikinimo kova. Pirmajame raunde patyręs nokdauną po varžovo spyrio į koją, lietuvis pademonstravo geležinę valią, kruvina smūgių kruša užpylė rumuną Ioną Grigore ir po atkaklaus mūšio šventė pergalę teisėjų sprendimu. Po dvikovos T. Pakutinskas padėkojo treneriams bei oficialiai atsisveikino su profesionaliu sportu.
Iškart po to sunkiausioje svorio kategorijoje (virš 95 kg) Mantas Rimdeika antrajame raunde techniniu nokautu sustabdė debiutantą Marką Molotoką. Varžovą švariais smūgiais apibėręs M. Rimdeika po pergalės rėžė tiesiai: „Noriu toliau skaldyti kaukoles, esu pasiruošęs viskam.“
Devintojoje vakaro kovoje sirgaliai išvydo tikrą ugnį – Raimondas Krilavičius po atviro trijų raundų karo teisėjų sprendimu įveikė Mantvydą Perednį ir susižėrė 1000 eurų premiją. Vos nuaidėjus teisėjų verdiktui, R. Krilavičius griežtai užsipuolė pagrindinės vakaro kovos dalyvį Igną Pauliukevičių: priminė šio žodžius, kad „visi ateina pažiūrėti tik jo“, užvedė visą areną skanduoti „Sparta“ ir ragino žiūrovus garsiai nušvilpti I. Pauliukevičių, kai šis žengs į ringą.
Svorio kategorijoje iki 95 kg įspūdingai debiutavo Edvinas Šalkovskis, kuris antrajame raunde smūgiais keliais pasiuntė turką Buraką Unalą į nokautą. Po pergalės E. Šalkovskis iškart metė iššūkius didžiausioms organizacijos žvaigždėms: „Nesvarbu, ką duosite toliau – I. Pauliukevičių ar Dominyką Dirkstį – gaus abu.“
Tuo metu iš bokso į kikboksą perėjęs Mindaugas Gedminas visus tris raundus dominavo prieš Arnoldą Misiūną ir šventė užtikrintą pergalę teisėjų sprendimu. Po kovos M. Gedminas surengė tikrą šou ir metė du skambius iššūkius: pasiūlė 6 raundų bokso kovą buvusiam pasaulio čempionui Eimantui Stanioniui bei piktai kreipėsi į Dominyką Dirkstį: „Daryk sugrįžimą, atsibodo jau, statysime į vietą. Parvežkite jį – su „Golfu“ ar „Ferrari“, man neįdomu.“
Intriguojančią tarpusavio trilogiją uždarė Matas Pultaražinskas, kuris po itin lygios trijų raundų kovos teisėjų sprendimu (10-9, 9-10, 10-9) palaužė Osvaldą Fedorovičių ir pareiškė esąs pasirengęs dominuoti visoje 67 kg svorio kategorijoje.
Preliminarios dalies netektimi tapo paskutinę akimirką atšaukta Alinos Martyniuk ir Ayos Boutafalos dvikova – nors svėrimų limitą viršijusi viešnia buvo sutarusi kovoti, prieš pat žengimą į ringą jos sveikata staigiai pablogėjo.
Ankstyvosiose kovose netrūko dramos: Bohdanas Sytnykas nugalėjo Pavlo Mihasi po to, kai po susidūrimo galvomis atsivėrus giliai kirstinei žaizdai kaktos srityje gydytojas nutraukė kovą. Arūnas Gruodys po trijų raundų teisėjų sprendimu (29:28) pranoko Eimantą Zarėčnyj, nors dalis arenos žiūrovų šį verdiktą pasitiko švilpimu.
Svorio kategorijoje iki 86 kg užtikrintą pergalę visuose trijuose raunduose prieš Armandą Maknį pasiekė Ainas Baranauskas. Vos nuaidėjus teisėjų sprendimui, A. Baranauskas į kovą iškvietė arenos salėje sėdėjusį Dovydą „Rimkenzo“ Rimkų ir pareiškė dėl jo galintis mesti svorį iki 81 ar net 79 kg. D. Rimkus nedelsdamas pats užlipo į ringą ir priėmė iššūkį – kovotojai sutarė susikauti 81 kg svorio kategorijoje.
Turnyro programa:
Pagrindinės kovos:
Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA) – Naglis Kanišauskas (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Raimondas Avlasevičius (4-1-1 UTMA) – Akram Belmekki (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Tomas Banskis (5-1 UTMA) – Isa Gočmenas (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis | I. Gočmeno pergalė teisėjų sprendimu
Deividas Jemeljanovas (5-1 UTMA) – Rodrigo Mineiro (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis | D. Jemeljanovo pergalė teisėjų sprendimu
Vitas Karosas (8-4 UTMA) – Cengizas Lale'as (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas | V. Karoso pergalė skirtingu teisėjų sprendimu
Raimondas Krilavičius (5-1 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-6 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Krilavičiaus pergalė teisėjų sprendimu
Mantas Rimdeika (2-0 UTMA) – Markas Molotokas (0-1 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas | M. Rimdeikos pergalė nokautu antrajame raunde
Tomas Pakutinskas (1-1 UTMA) – Ion Grigore (0-1 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas (su MMA pirštinėmis) | Pergalę po pirmajame raunde patirto nokdauno teisėjų sprendimu šventė T. Pakutinskas.
Preliminarioji dalis:
Edvinas Šalkovski (4-2 UTMA) – Burak Unal (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas | E. Šalkovski pergalė techniniu nokautu antrajame raunde
Arnoldas Misiūnas (3-5-2 UTMA) – Mindaugas Gedminas (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | Pergalę teisėjų sprendimu šventė M. Gedminas.
Osvaldas Fedorovičius (5-4 UTMA) – Matas Pultaražinskas (5-8 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas | M. Pultaražinsko pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 9-10, 10-9
Ankstyvosios kovos:
Ainas Baranauskas (2-1 UTMA) – Armandas Maknys (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas I A. Baranauskas laimėjo visus 3 kovos raundus ir buvo paskelbtas nugalėtoju.
Arūnas Gruodys (2-0 UTMA) – Eimantas Zarėčnyj (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas I A. Gruodys laimėjo kovą teisėjų sprendimu 29:28.
Bohdanas Sytnykas (1-0 UTMA) – Pavlo Mihasi (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas I Gydytojas nutraukė kovą po antrojo rando dėl P. Mihasi kaktoje atsivėrusios žaizdos. Pergalė skirta B. Sytnykui.
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Į ringą žengia Raimondas Avlasevičius (4-1-1 UTMA) ir Akramas Belmekki (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Šios kovos nugalėtojas taps pretendentu į Nikola Cvetkovičiui priklausiantį UTMA titulą.