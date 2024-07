Utenos komandos vadovas Eimantas Skersis – apie tikslus Čempionų lygoje ir Joną Valančiūną klube

Aukštaitijos komandos vairą šią vasarą perėmė Vytautas Buzas, komandoje liks praėjusiame sezone komandos marškinėlius vilkėję Šarūnas Beniušis, Ernestas Sederevičius, Žygimantas Skučas bei Titas Didžgalvis, o šią vasarą ekipą papildė Laurynas Beliauskas, Karolis Lukošiūnas, Joe Chealey bei Gediminas Orelikas.

Uteniškiams sezonas prasidės anksčiau nei kitoms „Betsafe-LKL“ komandoms – „Uniclub Casino – Juventus“ krepšininkai rugsėjo 15-22 dienomis varžysis FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre, kur sieks kelialapio į pagrindinį turnyro etapą.

„Nebūsime favoritais, tačiau komandą buriame tikrai ne tam, kad į atranką važiuotume paturistauti. Mūsų tikslas – būti FIBA Čempionų lygos grupių etape ir apie kitokį variantą kol kas negalvojame“, – apie tikslus Čempionų lygos atrankoje kalbėjo Utenos komandos vadovas Eimantas Skersis.

REKLAMA

REKLAMA

Apie praėjusį sezoną, šios vasaros darbus, naująjį vyr. trenerį ir kovas tarptautinėje arenoje – išsamus interviu su „Uniclub Casino – Juventus“ komandos vadovu Eimantu Skersiu.

REKLAMA

Eimantai, kaip vyksta vasaros darbai?

Intensyviai. Sezonas baigėsi – kitą dieną prasidėjo naujas sezonas. Klubo valdybai teko priimti daug sprendimų, pasirinkti, kokia kryptimi klubas nori judėti toliau. Turėjome daug pokalbių, daug diskusijų, kurias teko atlikti per gana trumpą laiką. Tačiau sprendimai priimti ir judame toliau.

Ar jau atslūgo emocijos po praėjusio sezono?

Pralaimėti lemiamas sezono rungtynes vienu tašku po pratęsimo nėra lengva. Tikrai reikia laiko atsigauti. Juo labiau, kad pernai tris serijas pralaimėjome po vieną tašką. Tai slegia. Bet viskas eina tolyn, tikrai stengiuosi per daug negalvoti apie tai, kas buvo, o žiūrėti į priekį. Turime daug ambicijų artėjančiam sezonui ir sieksime jas įgyvendinti.

REKLAMA

REKLAMA

Po praėjusio sezono buvo daug kalbų apie tai, kad „Uniclub Casino – Juventus“ demonstravo gerą krepšinį ir sezonas buvo sėkmingas. Sutinkate su tuo?

Kad momentais demonstravome tikrai gerą krepšinį – sutinku. Kad sezonas buvo geras – ne. Neseniai teko kalbėti su Jonu Vainausku, kuris pradžioje pokalbio pasveikino su pasibaigusiu geru sezonu. Jonui labai patiko, kai pasakiau, kad penkta vieta man nėra įdomi, o ambicijos yra didesnės. Nustebo, kad dar yra ambicingų žmonių mūsų sporte. (juokiasi) Tikrai norėjosi patekti į ketvertuką šalies čempionate, tikrai galėjome sėkmingiau sužaisti Šiaurės Europos krepšinio lygoje, nepatiko man ir mūsų pasirodymas prieš Vilniaus „Rytą“ Citadele Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje. Aišku, viskam galima rasti pasiteisinimų ir objektyvių priežasčių, bet rezultatas nėra toks, kokio tikėjausi tiek aš, tiek klubo valdyba, tiek, tikriausiai, ir didžioji dalis mūsų aistruolių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ar tai lėmė sprendimą, kad vyr. trenerio poste Oliverį Kostičių pakeitė Vytautas Buzas?

Visų pirma noriu pasakyti, kad labai gerbiu Oliverį. Tai yra puikus treneris, pakėlęs mūsų klubą į aukštesnį lygį. Visada tai sakiau ir tos nuomonės neatsisakau. Labai dėkoju Oliveriui už viską, ką jis padarė praėjusį sezoną. Po sezono turėjome dvi opcijas: likti su Oliveriu arba pasiūlyti vyr. trenerio poziciją Vytautui. Buvo parengta ir valdybai pateikta gana išsami abiejų trenerių darbo, charakterio, atlyginimo ir t.t. analizė. Valdybos nariai turėjo laiko susipažinti su informacija ir per posėdį nuspręsti, kuria kryptimi klubas eina. Buvo pasirinktas Vytauto variantas ir, šiai dienai, manau, kad tai yra teisingas sprendimas.

REKLAMA

Pasirodžius informacijai apie V.Buzo paskyrimą vyr. treneriu buvo daug spekuliacijų, kad tai treneris, neturintis daug patirties šiame darbe. Ar tai kėlė klausimų prieš sudarant sutartį?

Be abejo. Žinoma, kad galvojome apie tai, bet kur dar jauni treneriai gali sulaukti savo galimybės, jei ne tokiuose klubuose, kaip „Uniclub Casino – Juventus“? Juo labiau, kad apie Vytautą turėjome nemažai informacijos ir prieš prasidedant praėjusiam sezonui. O sezono metu matėme, koks tai darbštus ir kompetentingas specialistas, kuris daug investuoja į savo tobulėjimą, žinių gilinimą. Ir dabar Vytautas išvykęs į NBA Vasaros lygą, kur yra vienintelis europietis treneris Naujojo Orleano „Pelicans“ trenerių štabe. Mums tai yra didelė garbė. Žinoma, kad jaunam specialistui reiks pagalbos, bet mes visi pasiruošę jam padėti siekti kuo geresnių rezultatų mūsų klube.

REKLAMA

Vytautas buvo paskirtas ne tik vyr. treneriu, bet ir sporto direktoriumi. Kaip jam sekasi dirbti šį darbą?

Manau, kad mūsų komplektacijos pradžią šią vasarą puikiai atsako į jūsų klausimą. Esu labai patenkintas tuo, ką klubas kol kas nuveikė vasaros rinkoje, o pagrindinė to priežastis – sėkmingas Vytauto darbas. Jis įdeda labai daug pastangų bendraudamas su agentais, tiesiogiai su žaidėjais, o tai duoda vaisių. Kol kas pavyko suburti tikrai neblogą branduolį, kurį norime aplipdyti pajėgiais legionieriais. Jei visa tai sulips į vieną darinį, manau, kad turėsime labai solidžią komandą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ar tai reiškia, kad likę komandos žaidėjai bus legionieriai?

Negaliu taip pasakyti šimtu procentų, bet viskas krypsta link to. Visada norime turėti kuo daugiau lietuvių, bet ne visada pavyksta pasirašyti su jais kontraktus. Kalbos vyksta ir dabar, tačiau, manau, jog didesnė tikimybė, kad likę keturi žaidėjai bus užsieniečiai.

Yra tikimybė komandą sukomplektuoti artimiausiu metu?

Galimybių visada yra, bet aš nematau, kur skubėti. Iki pasirengimo pradžios liko dar daugiau nei mėnuo, tad mums nėra būtinybės pasirašyti kontraktus čia ir dabar. Lietuvių branduolį jau turime, o su legionieriais yra kiek kebliau: tų, kurių norime, dar negalime į pirkti, o tų, kuriuos galime įpirkti, nenorime. (šypsosi). Manau, kad viskas bus gerai, tik reikia šiek tiek kantrybės. Likusiems žaidėjams turime atidėję tikrai pakankamai nemažas pinigų sumas, tad norime, kad tai būtų solidūs žaidėjai.

REKLAMA

Tikriausiai skambiausias kol kas šios vasaros „Uniclub Casino – Juventus“ ekipos pasirašymas – Gediminas Orelikas. Ar daug teko įtikinėti Gediminą atvykti į Uteną?

Viskas išsisprendė pakankamai greitai, abiem pusėm tiko sąlygos, tad derybos tikrai neužtruko. Žinoma, Gediminas tikriausiai skambiausias vardas komandoje, bet aš esu labai patenkintas ir kitais pasirašymais. Laurynas Beliauskas tikrai turi galimybes žaisti puikų sezoną ir kilti į dar aukštesnį lygį, Karolis Lukošiūnas yra elitinis metikas, kokį komandoje turėti visada pravartu. Joe Chealey – labai protingas žaidėjas, galintis ir kurti komandos draugams, ir pats rinkti taškus. Žygimantas Skučas, Šarūnas Beniušis, Ernestas Sederevičius – komandos senbuviai, kurie puikiai žino, ką reikia daryti tiek aikštelėje, tiek už aikštelės ribų siekiant sėkmingo rezultato. Tikimės, kad kitą sezoną rasime laiko ir Titui Didžgalviui, kurio tobulėjimu esame labai patenkinti ir norime, kad žaidėjas jau po truputį turėtų vaidmenį komandos žaidime. Kol kas viskas atrodo gana gražiai ant popieriaus, tačiau šiuos žaidėjus dar reikės supildyti į vieną mechanizmą, kuris veiktų aikštelėje.

REKLAMA

Ar galite atskleisti, kokių žaidėjų klubas dar ieško?

Dviejų gynėjų, nes norime turėti platesnę gynėjų rotaciją, kurią galėtume modeliuoti tam tikroms situacijoms priklausomai nuo varžovo, su kuriuo žaisime. Taip pat dar norime pasirašyti lengvąjį krašto puolėją ir vidurio puolėją. Ieškome tokių žmonių, kurie galėtų stumdytis per pozicijas ir tokiu būdu galėtume turėti lanksčią sudėtį, galinčią prisitaikyti prie konkretaus oponento.

Pakalbėkime apie FIBA Čempionų lygos atranką. Po burtų kalbėjote, jog jie visai palankūs. Ar taip galvojate ir toliau?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Burtai toks dalykas, kad nelabai ką ten ir pasirinkti gali. Žinome oponentus, sekame jų darbą ir bandysime būti pasiruošę. Kaip ir sakiau, nebūsime favoritais, tačiau komandą buriame tikrai ne tam, kad į atranką važiuotume paturistauti. Mūsų tikslas – būti FIBA Čempionų lygos grupių etape ir apie kitokį variantą kol kas negalvojame. Stengiamės ir žaidėjams jau nuo dabar skiepyti į galvas, kad komanda turi tikslą ir mes juo į komandą kviečiamės tam, kad tą tikslą įgyvendintų.

REKLAMA

Klubas nepateikė paraiškos FIBA Europos taurei. Ar nepatekus į FIBA Čempionų lygą „Uniclub Casino – Juventus“ tarptautiniame turnyre artėjantį sezoną nežaistų?

Kaip ir sakiau, mes keliame tikslą patekti į FIBA Čempionų lygą. (šypsosi) FIBA Europos taurė, mūsų nuomone, vis dar neatitinka kainos ir kokybės santykio, todėl atsisakėme galimybės ten žaisti. Tai būtų didžiulės išlaidos klubui, kurias tektų kompensuoti iš žaidėjams skirto krepšelio. Tokiu atveju neabejotinai nukentėtų rezultatai LKL čempionate, o to mes nenorime. Šiaurės Europos krepšinio lyga yra patrauklesnis turnyras kainos ir kokybės santykiu, tačiau jie vis dar neturi FIBA sertifikato, todėl „Betsafe-LKL“ nelaiko šios lygos oficialiu turnyru. Praėjusį sezoną pamatėme, kad žaidžiant Citadele-KMT grupių turnyre, „Betsafe-LKL“ ir Šiaurės Europos krepšinio lygoje rungtynių skaičius yra per didelis tiek sportininkams, tiek žiūrovams. Šį sezoną norime pasilikti du turnyrus, o kurie jie bus, pamatysime po atrankos turnyro.

REKLAMA

Ar jau aišku, kur vyks atranka?

Kol kas informacijos dar neturime. Yra aiški tik data: rugsėjo 15-22 dienos. Laukiame, kada bus paskelbta vieta, dėliojamės pasirengimo planus, kontrolinių rungtynių grafiką. Vyksta natūralus planavimo procesas.

Neseniai Jonas Valančiūnas dar kartą patvirtino, kad karjerą ketina baigti Utenos klube. Ar labai nudžiugote tai išgirdęs?

Šokinėjau ant lovos (juokiasi). O jei rimtai, tai Jonas šį pažadą buvo davęs prieš daug metų, puikiai pamenu tą pokalbį viename iš renginių. Smagu, kad praėjus tiek metų jis laikosi savo žodžio. Mes tikrai jo laukiame klube, tai būtų milžiniška paspirtis organizacijai, bet dabar per daug apie tai negalvoju. Dirbame savo darbą, o kai vieną dieną Jonas pasakys, kad čia jau yra tas pats pats paskutinis sezonas ir jis atvyksta pas mus, norėsime būti tam kuo geriau pasirengę, kad galėtume suteikti Jonui ne tik galimybę užsivilkti „Uniclub Casino – Juventus“ marškinėlius, bet ir kažką nuveikti krepšinio aikštelėje.

REKLAMA

REKLAMA

Neseniai prasidėjo ir abonementų prekyba artėjančiam sezonui. Ar esate patenkintas šiuo procesu?

Tikrai taip. Per pirmąją savaitę pardavėme tiek pat abonementų, kiek pernai per visą prekybos laikotarpį. Tai puikus skaičius, kuris turėtų dar gerokai išaugti, kai pasirašysime sutartis su legionieriais. Juo labiau, kad artėjantį sezoną rungtynes stebėti arenoje turėtų būti žymiai komfortabiliau: per vasarą bus pakeistos visos kėdės, kurios pagaliau bus minkštos, o ne plastikinės, kaip dabar. Turėtų gerokai pagerėti akustika, nes jau dabar yra diegiama nauja akustikos sistema. Tikimės, kad bus spėta sumontuoti ir nauja oro kondicionavimo sistema. Labai džiaugiuosi, kad Utenos rajono savivaldybės vadovai bei naujas Utenos daugiafunkcio sporto centro vadovas atkreipė dėmesį į arenos problemas ir stengiasi jas ištaisyti. Nuo to krepšinio mėgėjams sąlygos stebėti rungtynes tik pagerės.

Šį sezoną abonementus pardavinėjate ir išsimokėtinai. Ar ši naujovė padeda į areną pritraukti daugiau krepšinio mėgėjų?

Tai nėra visiška naujovė, ją taikėme ir anksčiau, bet tikimės, kad kasmet tai įgaus vis didesnę paklausą. Tikrai yra žmonių, kurie nori įsigyti abonementą, tačiau negali iškart sumokėti visos sumos. Tokiems žmonėms mes taikome ir parengėme šį projektą. Daiktų pirkimas išsimokėtinai yra normali praktika, tad tikimės, kad laikui bėgant abonemento įsigijimas išsimokėtinai irgi taps savaime suprantama veikla.